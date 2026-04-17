MEDIO AMBIENTE
Un pequeno xesto que mellorará os areais en Malpica: así é o Praia Pallet
Cinco colectivos e o Concello únense para reducir o lixo mariño
O Concello de Malpica vén de poñer en marcha a iniciativa Praia Pallet, un proxecto pioneiro na comarca orientado á recollida de residuos mariños nas praias do municipio.
A actuación desenvólvese en colaboración coas entidades Surf and Clean, Aprende Através do Surfing e One Surf Academy, contando ademais coa implicación de Aspaber, que elaborou os caixóns de madeira para recoller o lixo, e co traballo das redeiras de Malpica.
O primeiro dos contedores foi instalado na praia de Seaia e, nos últimos días, colocáronse novos caixóns nos areais de Beo, As Torradas e Riás.
Paseos sostibles
“Estes colectores permiten ás persoas usuarias das praias depositar os plásticos e residuos que o mar arrastra ata a area durante os seus paseos, contribuíndo así a manter o litoral en mellores condicións”, subliñan desde o goberno local.
Tamén lembran que estes caixóns están destinados exclusivamente a residuos de orixe mariña, e non ao lixo xerado durante as xornadas de lecer na praia.
Idea de Clean Ocean Project
A iniciativa Praia Pallet toma como referencia unha idea orixinal de Clean Ocean Project, adaptada agora ao contexto local, convertendo a Malpica nun concello pioneiro na implantación deste sistema de recollida na contorna.
Desde o goberno local animan á veciñanza e ás persoas visitantes a colaborar activamente nesta proposta: “Se cada quen achega un pouquiño, faremos un mar de diferenza”.
- Sociólogos alertan: «El casco viejo de Santiago corre el riesgo de convertirse en un parque temático»
- Santiago estrena un 'take away' de cocina palestina que ya arrasa en sus primeros días
- Demasiado mayor para ascender, pero no para trabajar: una gallega denuncia ante la ONU un caso de edadismo en la función pública
- La compostelana Urovesa se sitúa en el centro de la estrategia de Defensa con un acuerdo para vehículos tácticos de 724 millones
- No ganó, pero esta casa de Santiago se ha colado entre las nominadas a mejor obra del año
- Crujeiras refuerza la USC con tres delegaciones clave: Internacionalización, Salud y Estrategia Digital
- Luto en el comercio de Santiago: muere María de las Nieves Iglesias, propietaria de la histórica Sombrerería Iglesias
- Galicia sumará una tercera salida hacia la Meseta por autovía: aprobado el proyecto del primer tramo de la A-76 en El Bierzo