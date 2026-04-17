MEDIO AMBIENTE

Un pequeno xesto que mellorará os areais en Malpica: así é o Praia Pallet

Cinco colectivos e o Concello únense para reducir o lixo mariño

O alcalde, terceiro pola dereita, con concelleiros e colaboradores de Praia Pellet. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Malpica

O Concello de Malpica vén de poñer en marcha a iniciativa Praia Pallet, un proxecto pioneiro na comarca orientado á recollida de residuos mariños nas praias do municipio.

A actuación desenvólvese en colaboración coas entidades Surf and Clean, Aprende Através do Surfing e One Surf Academy, contando ademais coa implicación de Aspaber, que elaborou os caixóns de madeira para recoller o lixo, e co traballo das redeiras de Malpica.

Os colectores de madeira foron elaborados pola asociación Aspaber. / Cedida

O primeiro dos contedores foi instalado na praia de Seaia e, nos últimos días, colocáronse novos caixóns nos areais de Beo, As Torradas e Riás.

Paseos sostibles

“Estes colectores permiten ás persoas usuarias das praias depositar os plásticos e residuos que o mar arrastra ata a area durante os seus paseos, contribuíndo así a manter o litoral en mellores condicións”, subliñan desde o goberno local.

Tamén lembran que estes caixóns están destinados exclusivamente a residuos de orixe mariña, e non ao lixo xerado durante as xornadas de lecer na praia.

Idea de Clean Ocean Project

A iniciativa Praia Pallet toma como referencia unha idea orixinal de Clean Ocean Project, adaptada agora ao contexto local, convertendo a Malpica nun concello pioneiro na implantación deste sistema de recollida na contorna.

Desde o goberno local animan á veciñanza e ás persoas visitantes a colaborar activamente nesta proposta: “Se cada quen achega un pouquiño, faremos un mar de diferenza”.

