La Diputación licita dos de las sendas más demandadas en la villa de Negreira: la que va a Ponte de Ons y al cementerio

Los vecinos de Negreira llevan décadas clamando por la construcción de dos de las sendas más requeridas, precisamente por el destino al que conducen y que hasta ahora debían de sortear por las cunetas. Se trata de la que unirá el núcleo urbano por la carretera DP-5602 hasta A Ramona (el puente de Ons, sobre las estribaciones del embalse Barrié) y la que lleva al nuevo cementerio desde Patrocinio a través de la carretera DP-1302. Y la Diputación coruñesa acaba de abrir su contratación, por 725.971 euros y un plazo de ejecución de diez meses.

Así, con la licitación ya publicada en la correspondiente plataforma, se admitirán ofertas hasta el próximo 11 de mayo, tras la firma de la resolución por parte de la Diputación de A Coruña, Valentín González, el pasado día 6. Precisamente, será la Administración provincial la que asuma la obra que, por ejemplo, reivindicaron en su día vecinos como el historiador Amancio Liñares, ante la cantidad de usuarios que pasean por esos entornos.

Continuidad

Con respecto a la carretera DP-5602, la zona de actuación es la que da continuidad a las obras ejecutadas en años previos por el margen izquierdo de la carretera provincial (ejecutadas hasta el PK 0+500) y que ahora se prolongan hasta el PK 0+670 en un primer tramo y avanza después del PK 1+000 hasta el 1+150, hasta llegar al citado camposanto. Del mismo modo, en la carretera DP-1302 las actuaciones proyectadas están encaminadas a proseguir con actuaciones previas. Así, por el margen derecho se actuará desde el PK 0+360 al 0+760 y por el margen izquierdo desde el PK 0+430 hasta el PK 0+530, hasta el puente que une A Abeanca (Logrosa) con Ons, ya en Brión, sobre el Tambre.

Las actuaciones que abarca el presente proyecto están encaminadas a la mejora de la seguridad vial en ambas carreteras mediante la construcción de una senda peatonal que permita un tránsito seguro, separando el tráfico de vehículos de los viandantes, e incluirámn la construcción de sendas vías peatonales a nivel, de dos metros de ancho. Estarán construidas con 45 cm de suelo seleccionado, 20 cm de zahorra, 15 cm de grava y riego semiprofundo, y 5 cm de mezcla bituminosa en caliente.

Contención de terraplenes

Para alcanzar los anchos previstos será necesaria la ejecución de muros de piedra granítica para contención de tierras en terraplén o en desmonte. En las zonas de desmonte en las que no se disponga de muro se colocará bordillo de hormigón prefabricado. Y para la ejecución y mantenimiento del muro de 150 m en la carretera DP-5602 se ejecutará un camino de servidumbre de 3 metros de ancho mínimo ejecutado en zahorra. En cuanto a las expropiaciones, afectarán a apenas 2.504 metros cuadrados, y abarcarán 46 fincas.

Se prevé además la ejecución de bordes en los viales actuales en el contacto con la senda, con el fin de garantizar una ejecución homogénea en sus acabados, canalización de tubería de PVC de 400 mm de diámetro y la ejecución de pozos de registro, arquetas y sumideros para la recogida de aguas pluviales, previa excavación de zanja y posterior relleno compactado de las mismas. Se prevé además la dotación de canalización para alumbrado, iluminación pública, en las sendas.

Baranda de metal

Por último, se ha considerado oportuna la colocación de barandilla de acero inoxidable en los tramos con muro, la instalación de barrera tipo New Jersey en un total de 360 metros y el pintado de doble marca vial en el margen de las carreteras coincidente con las actuaciones.