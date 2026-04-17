El TSXG obliga a Educación a asignar con urgencia un profesor especializado a un alumno del IES Agra de Raíces de Cee

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dictado un auto por el que ordena a la Consellería de Educación a asignar, "con la mayor urgencia", un profesor especializado en audición y lenguaje (AL) a un alumno con necesidades educativas especiales del IES Agra de Raíces en Cee.

El tribunal ha estimado la medida cautelar solicitada por los progenitores del menor, quienes recurrieron por la vía de protección de derechos fundamentales tras el "silencio administrativo" de la Xunta ante su reclamación de apoyo educativo.

Contó con apoyo durante toda su escolarización

En su resolución, los magistrados consideran acreditado que el alumno contó con este apoyo durante toda su escolarización y el curso pasado, pero que le fue suprimido al inicio del presente año académico 2025-2026.

Según el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la propia propuesta de recursos del Departamento de Orientación del instituto reconocía la necesidad del apoyo, pero indicaba que el centro "no dispone de este recurso" este curso.

Perjuicio irreparable

En el auto se advierte, además, de que si no se adopta esta medida de forma inmediata, la resolución final llegaría cuando el curso escolar ya hubiera finalizado, causando un perjuicio "irreparable" en la evolución académica y el desarrollo personal del menor.

Asimismo, destaca que no existe una causa justificada que motive la retirada de unos apoyos que el alumno ya tenía reconocidos y de los que disfrutaba anteriormente. Contra este auto cabe interponer recurso de casación.

Cabe recordar que la comunidad educativa del IES Agra de Raíces, de Cee, organizó diversas movilizaciones y acciones reivindicativas desde el inicio del curso, para denunciar las carencias que sufre el instituto y exigir más profesores especialistas.

Orden ejecutada

Por su parte, consultada por Europa Press, la Consellería ha manifestado que la orden de recuperar la situación del curso anterior ya ha sido ejecutada, "lo que ha supuesto incrementar en dos horas semanales el horario de atención al alumno".

La Administración gallega ha anunciado que defenderá su procedimiento en la vía judicial correspondiente, sosteniendo que la asignación de recursos educativos es un "proceso reglado y transparente" basado en "evaluaciones objetivas realizadas anualmente".

Asimismo, la Xunta ha reivindicado que Galicia es un "referente en inclusión educativa" y que cuenta con una Estrategia de inclusión dotada con 116 millones de euros para atender las necesidades del alumnado.