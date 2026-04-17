Erimsa somete a información pública el plan de restauración de balsas de lodos en Frades tras el fin de la extracción de cuarzo

Tras el fin de actividad de extractiva de cuarzo en la cantera Cruceiro II, vinculada a la planta de la explotación de Erimsa en el Concello de Frades, se acaba de someter a información pública durante 30 días hábiles el plan de restauración que afecta a las cinco grandes balsas de lodos, que ocupan una superficie de 305.185 metros cuadrados (como treinta campos de fútbol). Sin embargo, la actividad continuará en el complejo, procesando materiales de las otras seis plantas que Erimsa tiene en la provincia de A Coruña.

Así, hay que recordar que el proceso empleado en la planta para obtener cuarzo consiste en el lavado, con agua del todo-uno, obtenido en las explotaciones y su clasificación granulométrica, logrando como producto vendible el citado mineral minero-metalúrgico y áridos para la construcción. Hasta la instalación de un sistema de decantador y filtro-prensa para el tratamiento de las aguas de proceso, en la planta de tratamiento de la explotación Cruceiro II se enviaban los lodos generados a los antiguos huecos mineros abandonados. Y este proceso ha dado lugar a la conformación de varias balsas de lodos que actualmente se encuentran cerradas y en su mayor parte ya restauradas, con vegetación y árboles.

Estudio de estabilidad

Hay que remontarse a diciembre de 1991, cuando se presentó el Estudio de estabilidad de las balsas de lodos de esta planta, siendo aprobado mediante resolución de fecha 24 de enero de 1992 de la Delegación provincial de A Coruña de la Consellería de Industria, Turismo e Comercio. Ya en octubre del año 2000, Erimsa presentaba la solicitud de clasificación de los depósitos de lodos activos existentes en la explotación Cruceiro II, y ya con fecha 26 de abril de 2004, la Sección de Minas de A Coruña emitió resolución de clasificación de los depósitos de lodos.

Distribución de las cinco balsas de lodos en la explotación de cuarzo Cruceiro II de Erimsa en Frades / Zifra Ingeniería

En la actualidad, la actividad extractiva ha finalizado en esta zona, "pero no así su actividad de tratamiento de mineral", pues como se ha indicado en esta planta se trata el material procedente de otras concesiones de la empresa y por lo tanto es necesario mantenerla, "así como las instalaciones necesarias para su funcionamiento", aportan los técnicos de Zifra Ingeniería. Concretamente, se conservarán la zona de planta de tratamiento, la de acopios de material, explanada de maquinaria, embalse de agua y su balsa de seguridad.

Procesados

La necesidad de mantener estos espacios pasa porque la planta de tratamiento es necesaria para seguir procesando el mineral procedente de las concesiones de la empresa, por lo que se mantendrá la zona actualmente ocupada por las instalaciones de la planta de tratamiento y sus edificios auxiliares (como oficinas o laboratorio), necesarios para el correcto funcionamiento de la planta, así como el sistema de tratamiento de las aguas de escorrentía formado por canales y balsas. Asimismo, el embalse de agua y la balsa de seguridad, sobre la balsa 1, permite reutilizar el líquido para el tratamiento de materiales del resto de explotaciones, así como la zona de acopios, que aumentará gradualmente mediante la creación de una explanada en la balsa 5 que permitirá retirar los restos situados sobre parte de las balsas 3 y 4 y restaurar totalmente estas zonas. En cuanto a la explanada de maquinaria, se sitúa sobre parte de la balsa 1, y reducirá su superficie a la mitad.