EDUCACIÓN
A Xunta adxudica por 2,1 M€ a rehabilitación integral de dous colexios de Camariñas e Boiro
Os investimentos previstos na Costa da Morte e Barbanza superan os 16 millóns
A Xunta de Galicia vén de adxudicar por máis de 2,1 M€ as obras de rehabilitación integral dos colexios O Areal de Camariñas e Plurilingüe Praia Xardín, de Boiro.
A renovación do centro camariñán será realizada pola empresa Iam Rumbo Instalaciones y Obras, e o prazo de execución, unha vez se inicien os traballos, é de nove meses.
O obxectivo é renovar por completo a envolvente do colexio para mellorar o confort térmico da comunidade educativa e a eficiencia enerxética das instalacións. Para iso, o proxecto inclúe o cambio da cuberta por unha nova de panel tipo sándwich con illamento térmico, dun total de 1.726 m², así como a instalación de sistema SATE nos 1.864 m² de fachadas.
Acondicionamento acústico do patio
Así mesmo, mudaranse as 87 fiestras exteriores e 69 portas que aínda non foran renovadas. Tamén se incorporarán novas luminarias no recinto exterior do colexio, que non existen na actualidade, e acometerase o acondicionamento acústico interior do patio cuberto a base de chapas microperforadas de aceiro galvanizado lacado e panel interior de la de vidro.
No interior do edificio instalaranse 337 luminarias e falsos teitos e realizaranse tarefas de pintado, ademais doutras melloras complementarias. O programa da intervención inclúe tamén a mellora da accesibilidade do centro, coa construción e adecuación de ramplas desde os patios ata o colexio e a redistribución do núcleo de aseos da planta baixa para crear dous aseos adaptados.
Renovación da cuberta
Pola súa banda, no colexio Praia Xardín, de Boiro, as obras foron adxudicadas á empresa Orega e o prazo de execución é igualmente de nove meses.
Mudarase a cuberta por unha nova de panel sándwich con illamento de la de roca, así como os canlóns e baixantes. Tamén se aplicará sistema de illamento térmico polo exterior tipo SATE nas fachadas, instalaranse novas luminarias led e renovarase a carpintería exterior para colocar unha nova de aluminio con rotura de ponte térmica e vidro dobre.
O programa da actuación inclúe, a maiores, a instalación de falsos teitos e de novas portas con folla de alma de poliuretano e laminado fenólico.
Máis de 16,5 M€ para Costa da Morte e Barbanza
Na Costa da Morte, o Plan de nova arquitectura pedagóxica contempla un investimento de 8 M€ e inclúe tamén a rehabilitación integral e reforma do salón de actos do Instituto Alfredo Brañas (Carballo, 2 M€), a ampliación do CEIP Mar de Fóra (Fisterra, 913.000 €) ou as melloras sectoriais acometidas no Centro Público Integrado As Revoltas (Cabana de Bergantiños, 660.000€), no CEIP Plurilingüe Eugenio López (Cee, 518.000€) e no CPI Plurilingüe Cabo da Area (Laxe, 420.000€), entre outras.
E na comarca de Barbanza o investimento supera os 8,5 M€. Ademais da referida actuación no Praia de Xardín, en Boiro tamén se acometeu o cambio de cuberta do instituto (422.000 €), así como o do Colexio Santa Irene (260.000 €).
Así mesmo, acometéronse rehabilitacións integrais do IES da Pobra do Caramiñal (2 M€), do IES Plurilingüe Fontexería (Muros, 1,4 M€), do CEIP Alfonso Daniel Rodríguez Castelao (Rianxo, 1 M€) e do CEIP Plurilingüe de Frións (Ribeira, 655.000 €).
A maiores, neste paquete de 16 primeiras obras deste ano tamén se vén de adxudicar o peche lateral da pista deportiva do IES Porto do Son (267.000 €).
