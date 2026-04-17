La Diputación de A Coruña invierte 145.000 € para convertir en capitales del muralismo a Ordes, Carballo y Rianxo

El vicepresidente de la Diputación de A Coruña, y diputado de Turismo, Xosé Regueira, traslada la inversión provincial de 145.000 euros en un programa de arte público urbano para convertir los municipios en museos al aire libre mediante el muralismo durante 2026. Y de estas ayudas se beneficiarán grandes eventos de pintura como el Rexenera Fest de Carballo (35.000 €), el Evento de Arte Pública de Ordes (32.221,15 €) o el Viladomar de Rianxo, con 21.920 euros.

El programa financia también eventos similares en As Pontes y Cambre, con la mira puesta en impulsar el turismo y la dinamización social, transformando fachadas y espacios públicos en obras de arte accesibles para toda la ciudadanía.

Atraer visitantes

Regueira destacó que estas iniciativas ayudan a crear un producto turístico atractivo y a consolidar el arte urbano como una disciplina en crecimiento en la provincia. Las ayudas cubren hasta el 80% del coste de cada evento, permitiendo contratar artistas reconocidos y desarrollar actividades culturales. Asimismo, hizo hincapié en la importancia de estas ayudas para contribuir a una disciplina «que permite visualizar un produto turístico atractivo», dirigido a un tipo de visitante al que no se daba tanta atención hasta hace unos años

Fruto de este cambio de tendencia, el arte urbano es ya «un soporte para a creación artística en cada vez máis concellos da nosa provincia, que xa é unha referencia dentro e fóra das nosas fronteiras», reseña Regueira.