Piden dos años y nueve meses de cárcel contra un exasesor y dos familiares de Andrés Quintá por intentar apartarlo de Extrugasa

La Sección 4ª de la Audiencia en Pontevedra juzgará este jueves a dos allegados y un exasesor del empresario Andrés Quintá, fundador de Extrugasa en Valga. Y en concreto, Fiscalía solicita dos años y nueve meses de cárcel para cada uno de ellos, además de 1.200 euros de indemnización y 18 meses de multa, a razón de 15 euros por día, por presunto delito de obstrucción a la justicia.

Procedimiento previo

Según explica el fiscal, el 10 de abril de 2025, los acusados sabían que existía un procedimiento penal con acusación de «haberse apropiado de sus empresas y de la posición dominante» de Quintá. Por ello, sospecha que «habrían influido en la víctima», e insistieron «hasta que lograron convencerle para que firmase un escrito de renuncia a las acciones penales que había emprendido».

También relata que, con este fin, «y para evitar que pudiera cambiar de idea o buscar asesoramiento sobre las consecuencias de dicha renuncia, lo llevaron en su vehículo de motor a la sede del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Caldas de Reis y le privaron del uso del teléfono móvil», conminando a que firmase una renuncia a las acciones penales, que presentaron.

Sobreseimiento provisional

El mismo día 10 de abril, y vista la presunta renuncia presentada por Quintá, el Juzgado de Instrucción nº 2 Caldas de Reis acordó el sobreseimiento provisional y el archivo del proceso. Como consecuencia de este sobreseimiento provisional, ya no se practicaron las declaraciones judiciales de los tres acusados, que estaban previstas para el día 14 de abril de 2025.

Para lograr su propósito de llevar al veterano empresario a la sede de los Juzgados de Caldas y conseguir la firma de la renuncia, Fiscalía está convencida de que "los acusados le presionaron con su presencia utilizando además para ello sus relaciones personales y de confianza", pues uno de ellos "fue el abogado y su hombre de máxima confianza en el ámbito jurídico durante años en sus empresas". Los otros dos acusados son su hija y la pareja sentimental de esta, divulga el fiscal.