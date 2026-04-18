A Estrada lleva tres décadas esperando la prometida variante que avanza en Caldas

Negreira la tiene. Ordes, también. Lo mismo que Padrón e, incluso la capital de A Baña, pese a su reducido tamaño. Todos estos concellos cuentan con un vial alternativo que evita pasar por el casco urbano... pero el Concello de A Estrada lleva tres décadas a la espera de que el Gobierno central cumpla, y construya la prometida circunvalación a la villa. En Caldas, por su parte, respiraban estos días un poco más tranquilos tras la visita del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que acordó con el alcalde, Jacobo Pérez, impulsar una nueva alternativa a la Variante Oeste.

Este proyecto permitirá mejorar la movilidad en el municipio y resolver los problemas de tráfico “de paso” por el casco urbano con una menor afección territorial, algo que sin embargo sufren a diario en la capital estradense, cuyo regidor, Gonzalo Louzao, lamentaba que «somos, con Ponteareas, los dos únicos cascos urbanos de cierta envergadura que seguimos siendo atravesados por una nacional, de norte a sur», señalaba. Y para más inri, esa nacional, la N-640, clama por una mejora en sus condiciones de seguridad tras los accidentes y atropellosque registra por su ubicación, al discurrir incluso por delante del consistorio. La propuesta para Caldas, sin embargo, corre que se las pela, y ya fue analizada en una reunión de trabajo en la que se confirmó que esta alternativa ya avanza con la tramitación del estudio informativo, con el objetivo de desarrollar una solución más viable tanto desde el punto de vista técnico como ambiental.

Planimetría con las alternativas a la Variante da Estrada publicada en boletines hace siete años / Gobierno

Conexión

La propuesta en la que trabaja el Ministerio para Caldas se centra en la construcción de una vía de conexión a modo de variante que unirá la N-640 con la N-550, lo que permitirá sacar del casco urbano de Caldas de Reis gran parte del tráfico que hoy atraviesa la villa. Esta actuación, más ajustada que el proyecto inicial, permitiría dar respuesta al problema principal con una inversión estimada de alrededor de 12 millones de euros.

Dicha alternativa propuesta resulta viable al evitar afecciones significativas al territorio y adaptarse a las condiciones ambientales e hidráulicas de la zona, a diferencia de otras opciones que fueron descartadas. El trazado previsto contempla la conexión entre ambas vías mediante una infraestructura que garantiza la funcionalidad necesaria para desviar el tráfico, especialmente el pesado, que se dirige hacia la AP-9 y al puerto de Vilagarcía de Arousa.

Implicación local

Durante la reunión, Pedro Blanco destacó la implicación y el trabajo del alcalde de Caldas de Reis, Jacobo Pérez, que fue clave a la hora de canalizar las demandas de la ciudadanía, trasladar propuestas y contribuir a la definición de una alternativa viable. El delegado puso en valor su actitud de diálogo constante y colaboración institucional para avanzar en una solución compartida. El delegado subrayó que el Gobierno “está ao carón de Caldas de Reis para dar unha solución a un problema histórico”, apostando por una actuación que mejore la movilidad y la seguridad vial sin provocar grandes afecciones en el territorio, en coordinación con el Ayuntamiento y atendiendo a las necesidades de la ciudadanía.

Clamor

Pero si el problema en Caldas es histórico, el estradense clama al cielo: son ya décadas de promesas incumplidas que, incluso, se llegaron a plasmar en papel: la Resolución de 30 de julio de 2019, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental del Estado, no sólo daba luz verde en el BOE, a la "ejecución de una carretera convencional de doble sentido que circunvalará la población de A Estrada con una longitud aproximada de 8,7 km, resolviendo mediante enlaces, a definir en el proyecto de construcción, las conexiones iniciales y finales de la variante con la N-640, así como con la actual PO-841 y la PO-213". También ofrecía planimetría detallada, con dos alternativas y los puentes y zonas de afectación a evitar. Y hasta hoy.

A juicio del mandatario local, “temos a dubidosa honra de seren dos poucos cascos urbanos en Galicia de certa envergadura que seguimos estando atravesados por unha nacional, de norte a sur. Para nós isto é o gran atranco. Obstaculízanos para varios proxectos no canto de xerar dinamismo”, opinaba este viernes al respecto de la falta de soluciones para una histórica demanda viaria que persiguieron, por los menos, cuatro alcaldes.

Empeño irrenunciable

De cualquier forma, desde el ejecutivo local no están dispuestos a tirar la toalla, y Louzao deja claro que “a variante da N-640 é un empeño irrenunciable para A Estrada. Precisamos retirar do casco urbano o tráfico pesado e de longo percorrido, que nos conxestiona, nos limita urbanistamcente e converte a nosa Avenida Benito Vigo nun funil a determinadas horas”. Pero hay más, porque como insiste el alcalde "a todo isto temos que engadir a siniestralidade e perigosidade que presenta a vía actualmente e da que xa demos conta por distintos medios e avalados por informes sucesivos da Policía Local”.

La alcaldesa de Teo, Lucía Calvo, por la izquierda, con Gonzalo Dono y la conselleira de Vivenda Martínez Allegue en el arranque de obras de ñla autovía AG-59 hacia A Estrada / Xunta

Hay que recordar que la autovía AG-59 está ya en obras en su tramo estradense, con un fin de obras previsto para el año 2028, un total de 14 km y una inversión de 67 millones de euros. Obviamente, mejoraría la seguridad, capacidad de tráfico y comodidad de los conductores en el caso de que pudiera enlazar, o por lo menos aproximarse, a una eventual circunvalación. “Levamos tempo sen teren noticias dunha circunvalación que leva máis de tres décadas de xestación e que precisamos que vexa xa a luz. Necesitamos vontade e implicación política xa”, terminaba Louzao.