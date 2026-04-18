La joven piloto de karting Aroa Fernández: ejemplo de referente femenino en el deporte para la conselleira Fabiola García

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, puso en valor esta mañana la importancia de visibilizar referentes femeninos en el deporte desde las edades más tempranas para continuar impulsando la igualdad de género. Así lo aseguró tras participar en una demostración de la piloto infantil Aroa Fernández, campeona gallega de karting, en Silleda.

La visita tuvo lugar en el recinto ferial silledense, donde la conselleira, que estuvo acompañada de la directora general de Promoción de la Igualdad, María Quintiana, pudo conocer a Aroa Fernández. La deportista, nacida en Culleredo en 2015, comenzó a pilotar con seis años y cuenta ya con un extenso palmarés. De hecho, en este 2026 participa en el campeonato de España de karting, en la competición de Galicia y en la organizada en la comunidad de Castilla y León, citas en las que espera revalidar los éxitos de la pasada temporada.

Recorrido

Tras acompañar a la piloto infantil en un recorrido en kart por el recinto, Fabiola García felicitó a Aroa Fernández por su trayectoria en una disciplina tradicionalmente masculinizada y puso en valor el apoyo de la Xunta de Galicia al deporte femenino y a carreras como la de ella, que este año además cuenta con el apoyo económico de la Consellería de Política Social e Igualdade.

Con el objetivo de dar a conocer referentes como Aroa Fernández, la Xunta de Galicia lanzó Presentes, la plataforma con la mayor comunidad de mujeres profesionales de Galicia. Sobre ella, la conselleira explicó que busca “eliminar las barreras que aún dificultan que muchas de ellas ocupen espacios públicos de reconocimiento”. En concreto, especificó que ya son más de 2.000 las usuarias de esta herramienta digital y que el objetivo es “seguir sumando perfiles que aún no cuentan con visibilidad”.