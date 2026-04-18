Dos personas resultan heridas en Cee al colisionar sus vehículos

Dos conductores han resultado heridos y han tenido que ser trasladados al hospital de Cee tras haber colisionado este sábado sus vehículos en esa localidad.

En concreto, según informa el 112 Galicia, el siniestro se produjo por una colisión frontolateral en la AC-552, en A Pereiriña, hacia las 10:30 horas, momento en que un testigo del accidente contactó el teléfono de emergencias para pedir ayuda, ya que había personas heridas.

Uno de los conductores estaba atrapado en el interior del coche, por lo que fue necesario emplear el equipo de excarcelación para sacarlo.

Tanto él como el otro implicado fueron trasladados al hospital de Cee.

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Además de bomberos y profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, cooperaron en el operativo los agentes de la Policía Local.