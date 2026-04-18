La concentración de vecinos de Sigüeiro para exigir la reapertura del centro de salud los sábados suma apoyos

Casi un centenar de vecinos, alcalde y miembros de la oposición se volvieron a concentrar esta mañana ante el centro de salud de Sigüeiro, Oroso, en demanda de su reapertura los sábados. Así, y cada fin de semana con más adhesiones (la protesta ante el dispensario se repetirá el próximo sábado, a las 10.30 horas), tienen previsto entrevistarse con el gerente del área sanitaria y, posteriormente, con el conselleiro para que reconsideren la medida.

Según apuntaban desde la organización, son ya siete las asociaciones vecinales que les han dado apoyo a sus reivindicaciones (piensan reunir a más), incluyendo al regidor, que mandó una carta a la Xunta reclamando que se dé marcha atrás al cierre de este servicio, ya que los afectados tienen que desplazarse a un punto de atención continuada, bien de Ordes o bien de Santiago, y no todos lo tienen fácil, según recordaba Isabel Míguez, presidenta de la asociación de vecinos Penateixa de Gándara.

Apoyo de facultativos

Además, continúan con la recogida de firmas y el reparto de pasquines por la capital local, para que la gente se sume a sus reivindicaciones. Afirman, por último, haber logrado ya que algún facultativo asuma las demandas como propias.

Esta situación también está propiciando movilizaciones en otras localidades, como O Porto do Son, Carnota y Mazaricos. Además, tanto el PSOE de Val do Dubra como Anova han dado su respaldo. El regidor valdubrés, al igual que su homólogo orosano, remitía en las últimas horas una carta al conselleiro de Sanidade, en la que hacía constar que "formalmente" la preocupación y malestar del Gobierno municipal y vecinos "tras a comunicación recibida pola que, desde este mes de abril, o noso centro de saúde deixará de contar co servizo asistencial os sábados pola mañá". A su juicio, "a sanidade pública é un piar fundamental con independencia do lugar onde residan as persoas e nos últimos anos vimos asistindo a un progresivo retroceso nos servizos sanitarios que se prestan no noso municipio".

Listas de espera

El mandatario Diego Luis Díaz también lamentaba las listas de espera, y su preocupación por el mal estado del dispensario e, igualmente, por una plaza de Pediatría que, actualmente, se presta "a tempo parcial, e convértese na práctica nun servizo inexistente durante boa parte das semanas. Esta circunstancia obriga ás familias a desprazarse con frecuencia a centros de saúde de Santiago de Compostela para que os seus fillos e fillas poidan ser atendidos, xerando importantes molestias e desigualdades no acceso á atención sanitaria", aportaba.