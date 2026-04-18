Merelles visita la rehabilitación de Pontenoufe y las obras de la primera pasarela jacobea sobre la N-525 en Lalín

Xosé Merelles, director de Turismo de Galicia, visitó el puente histórico de Pontenoufe, en el Camiño Mozárabé-Vía da Prata a su paso por el Concello de Lalín, en el que la Xunta de Galicia realizó una obra de rehabilitación. Durante la visita, y acompañado por el regidor de Lalín, José Crespo, y otras autoridades, destacó que en 2025, 8.837 peregrinos acometieron esta ruta, de los que un 44% fueron de origen internacional.

José Crespo, cuarto por la izquierda, con Merelles, quinto, en Pontenoufe, Lalín / Xunta

Aludiendo a la actuación realizada en Lalín, el director de Turismo de Galicia destacó la importancia de la mejora de los recursos patrimoniales por los que discurren los Camiños de Santiago que, además de formar parte de las rutas jacobeas, añaden valor y contenido histórico: "Estamos a actuar sobre elementos clave do noso patrimonio para garantir a súa conservación e, ao mesmo tempo, mellorar a seguridade e a experiencia dos peregrinos que fan o Camiño de Santiago cada ano”. Además, destacó que “contribúen a reforzar a diversificación dos fluxos de peregrinos, en liña coa nosa estratexia para potenciar rutas como o Camiño Mozárabe-Vía da Prata, que en 2025 rexistrou máis de 8.800 peregrinos”.

Seguridad

En el caso del puente de Pontenoufe, las obras se realizaron con el fin de mejorar la seguridad de los peregrinos en este itinerario y supusieron una inversión de más de 156.000 €. Este puente cuenta con una larga tradición de uso público que, sumada a la propia antigüedad de la infraestructura, hizo que se acometiese una actuación integral para garantizar su durabilidad y la seguridad de los usuarios, al tiempo que se mantenía su valor histórico.

Entre otras acciones, se demolió el pavimento de asfalto y otros elementos ajenos al propio puente para instalar otro más acorde, restaurándose y recuperándose diversas infraestructuras previas. Las actuaciones se complementaron con la instalación de un panel mural informativo con cubierta sobre dos soportes de madera de pino.

Merelles, izquierda, con Crespo bajo las obras de la pasarela elevada sobre a N-525 en Lalín / Xunta

Y todo ello sin olvidar "a construción dunha pasarela elevada sobre a N-525, cun investimento de máis de 355.000 euros e que estará a disposición dos peregrinos este verán. Trátase da primeira infraestrutura destas características nun Camiño de Santiago e permitirá mellorar de maneira significativa a seguridade viaria dos peregrinos nun dos puntos máis sensibles do percorrido", añadían desde la Xunta.