Oposición vecinal
Un centenar de personas recorren la ruta que seguirán los tráileres para evitar el transporte y procesado de inertes en Teo
Convocadas por la Plataforma Stop Planta de Residuos-Cacheiras Aldeas Limpas, rechazan el ruido, polvo y tránsito de camiones por la zona
La Subdirección Xeral de Residuos e Economía Circular ha convocado a dicho colectivo a una reunión que se celebrará el próximo viernes
Alrededor de un centenar de personas tomaron parte en la marcha reivindicativa en Teo convocadas por la Plataforma Stop Planta de Residuos-Cacheiras Aldeas Limpas contra la ubicación de una planta de tratamiento y valorización de residuos de construcción y demolición en la localidad. Los presentes, que portaban las camisetas amarillas como las que ya distribuyeron en el último pleno extraordinario, emplearon el trayecto que seguirían los camiones con materiales inertes hacia la planta de Midón y que, según algunas fuentes, triplicarían el actual número.
"El principal objetivo de la marcha fue evidenciar sobre el terreno las dimensiones y características de las pistas del entorno, estrechas y de difícil tránsito, en las que no es posible el paso simultáneo de dos vehículos, y mucho menos si uno de ellos es un camión de grandes dimensiones cargado con toneladas de escombros", aportaban a EFE desde la directiva de la citada plataforma. Además, los residentes alertaban del "grave riesgo para la seguridad vial que supondría este incremento de tráfico pesado", así como del "deterioro acelerado que sufrirían estas vías, que constituyen los únicos accesos a nuestras viviendas", sin olvidar el polvo en suspensión que habría en la zona.
Impacto ambiental
El impacto ambiental, cuyo informe parece ser positivo, y las repercusiones en la salud de las personas del mencionado polvo se uniría el estruendo de la maquinaria y los vehículos. Por todo ello, han recogido el guante de la conselleira para entrevistarse con ella, pero reclaman que se haga in situ, para que calibre la repercusión que tendrá la actividad en el entorno de Feros y A Torre, mayormente. También confirmaban que la Subdirección Xeral de Residuos e Economía Circular ha convocado a la plataforma a una reunión que se celebrará el próximo viernes.
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