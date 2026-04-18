La Batalla de Cacheiras cumple 180 años: Teo organiza un desfile, recreación y carrera para celebrarlo

La Batalla de Cacheiras cumple 180 años, y el Concello de Teo lo celebrará como se merece: con un desfile popular desde Cacheiras, recreación histórica de este evento en la cima de Montoutoy una carrera pedestre.

Comienzo

Las actividades comenzarán el próximo sábado, 25 de abril, a partir de las 11.30 horas, con un desfile popular desde el monolito a Ánxel Casal, situado un poco más abajo de la plaza de A Estivada da Ribeira, en la parroquia de Cacheiras, hasta el Alto de Montouto. Los asistentes acompañarán a las tropas liberales en un recorrido simbólico hacia el campo de batalla, convirtiendo el espacio público del Alto de Montouto en un escenario vivo. Allí se llevará a cabo una recreación histórica, sobre las 12.15 horas, que rememorará los acontecimientos de 1846, combinando palabra, música y movimiento en una experiencia colectiva y emocionante.

Dirección de Suso Martínez

La dirección escénica y la narración correrán a cargo del actor e historiador Suso Martínez y contará con la participación de la Asociación Cultural y Teatral Abril de Lume e Ferro de Carral, el Aula de Teatro del IES Cacheiras, la Asociación Cultural Entroido de Cacheiras, la Banda de Música de la Sociedad Recreativa de Calo, así como de otras asociaciones y personas que se sumarán a esta celebración.

Cabe recordar que el 23 de abril de 1846 es un día marcado en la historia de Teo y de Galicia, porque supuso la derrota, a la altura de Montouto, del ejército liberal que se levantó contra el gobierno centralista de Narváez e Isabel II. A raíz de esa batalla, el general Miguel Solís Cuetos y 11 de sus oficiales fueron fusilados el 26 de abril, convirtiéndose en los Mártires de Carral.

Pedestre el 6 de mayo

Además, también con motivo de este enfrentamiento, el Concello organiza todos los años la famosa carrera pedestre A Batalla de Cacheiras, que discurre por el Concello de Teo y que congrega (año tras año) a cientos de participantes. Será el próximo domingo, 10 de mayo, y el plazo de inscripción está abierto hasta el próximo 6 de mayo (en la página https://emesports.es/).