El octogenario desaparecido en Vila de Cruces es localizado con síntomas de hipotermia cerca de su vivienda

El octogenario de Vila de Cruces, visto por última vez el sábado por la tarde, fue localizado esta mañana por un voluntario de Protección Civil en una finca cerca de su vivienda.

Su familia alertó al 112 Galicia tras no localizarlo y los gestores del Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia informaron a los agentes de la Guardia Civil, que comenzaron un operativo de busca hasta la madrugada con la colaboración de Protección Civil.

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Con todo, y según informa el 112 Galicia, no fue hasta esta mañana, pasadas las nueve, cuando un voluntario encontró al señor en un soto cerca de la vivienda. Presentaba síntomas de hipotermia, por lo que fue trasladado al Hospital Clínico de Santiago.