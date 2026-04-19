Parece un cuento de hadas y está a 1 hora de Santiago: el bosque gallego con casas de gnomos y un tipi indio para pasar la noche

"Parece surgido de la imaginación de un niño". Eso es lo que opinan quienes se acercan a uno de los bosques más mágicos de la comunidad gallega, donde las figuras de madera de Juan Barreiro han creado un paisaje que rezuma fantasía por los cuatro costados.

Las hadas, los gnomos e incluso el gato de Cheshire son algunos de los residentes habituales de este vergel a 1 hora de Santiago, en el que cada árbol puede esconder una sorpresa. Sus habitantes, además, no dejan de crecer en número: cada año, alguno de estos seres mágicos decide mudarse a O Bosque Máxico de Bonxe y encandilar con su presencia a los más pequeños de la casa.

O Bosque Máxico de Bonxe, una tierra de fantasía con dragones y magos

O Bosque Máxico de Bonxe es -junto a otras atracciones interesantes como el Laberinto de Breghán-, una de las visitas más populares para hacer con niños en Galicia. Comenzó como un proyecto personal de Barreiro, que empezó a tallar fantasiosas figuras y a colocarlas entre los antiguos árboles de este paraje lucense, y se acabó convirtiendo en un lugar de peregrinaje para las familias en el que jugar e incluso pasar la noche.

En él, es posible toparse con pequeñas casetas de colores, la diminuta tasca de unos trasgos, dragones, botas gigantes o la mismísima casa del Ratoncito Pérez. Tampoco faltan los columpios, las hadas, las lechuzas y hasta un mago fumando en pipa, que observa atentamente a los pequeños que tratan de encontrar la lista de tesoros que les permitirá pedir un deseo al final de la jornada.

En total, hay cerca de medio centenar de tallas artesanales, hechas por el propio Barreiro o por otros maestros de la madera, así como un peculiar lago al fondo. Allí, justo enfrente de sus aguas misteriosas, se alzan en plena naturaleza algunas de las cabañas temáticas en las que se puede pasar la noche tras una tarde agitada explorando los puentes y los pasadizos del recinto.

Desde que una empresa asumió su gestión hace un tiempo, en el bosque han aparecido opciones de alojamiento para todos los gustos. Quien desee viajar a países lejanos puede instalarse en una opulenta estancia árabe inspirada en Las mil y una noches, y los amantes de Disney pueden optar por la alocada casita basada en la historia de Lewis Carroll, en la que una despistada Alicia balancea sus piernas desde el techo.

Pero es el tipi, con su típica forma cónica y su luz cálida, lo que más enamora a los visitantes que se aproximan a este rincón mágico de Galicia. Uno que, una noche al año, se vuelve incluso más fantasioso gracias a las actividades de la conocida como Noite da velas.

Algunas de las figuras de madera de O Bosque Máxico de Bonxe, a una hora de Santiago. / Pedro Garza/O Bosque Máxico de Bonxe

Ese día, el bosque se llena del resplandor de la cera encendida, dándole al lugar la apariencia de un cuento de hadas. Los músicos también se acercan a la zona para contribuir con sus melodías y regalarles, tanto a grandes como a pequeños, un recuerdo que será difícil de borrar de la memoria.

"Los visitantes alucinan a cada paso"

Aunque este curioso robledal gallego tiene su propio perfil en redes, son muchos los creadores de contenido que han contribuido con sus publicaciones. Uno de ellos es la influencer conocida como @uxiaviaxeira, que definió el bosque como "uno de esos lugares que parecen surgidos de las manos de alguien que nunca dejó de soñar".

En su visita, pudo disfrutar de la Noite das velas, "un concierto nocturno en el bosque" que le pareció "muy especial". "La propuesta es visitar el bosque, soñar, fijarte en los detalles, sorprenderte.. Pero, además, te proponen un juego de pistas que tienes que ir desvelando", compartió con emoción con sus seguidores, a los que mostró, entre otras cosas, el famoso tipi indio y los bancos con letreros que invitan a hacer una parada para darse "un beso mágico".

Al igual que Uxía, la mayoría de las personas que visitan el lugar lo hacen con sus familiares. El precio de la entrada es asequible, siendo de 5 euros para los mayores de 12 años y de 3 para los niños entre 2 y 12.

Los menores de 2 años, por su parte, entran de forma gratuita al recinto, que también recibe habitualmente a grupos de colegios de la zona. Pero conviene estar atento al calendario, ya que solo abren del 1 de mayo al 1 de noviembre con el siguiente horario: de jueves a domingo de 17.00 a 20.00 horas y los fines de semana durante los meses restantes.