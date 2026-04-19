Carballo posiciónase como un referente da divulgación científica a nivel nacional
Foi o único concello de Europa beneficiario da liña de axudas Accións Marie Sklodowska-Curie e Cidadáns da UE
Carballo consolídase como un referente estatal na democratización do coñecemento. O concelleiro de Innovación, Fondos Europeos, Formación, Emprego e Axenda Urbana, Iván Andrade, participou o venres en Madrid na xornada titulada Vocacións científicas sen fronteiras: rompendo barreiras sociais e territoriais, organizada por Pint of Science España.
Andrade fixo a súa exposición no bloque titulado Políticas públicas para a equidade, no que se analizou como a dispersión xeográfica e a vulnerabilidade social limitan o acceso á ciencia, e como o modelo Carballo está a romper estas barreiras.
Un dos exemplos máis recentes é o fito acadado por Carballo na última convocatoria das Accións Marie Sklodowska-Curie e Cidadáns da UE.
O proxecto carballés, denominado TALK0 (Talento de quilómetro cero), logrou a máxima puntuación posible (15). Ademais, Carballo foi o único concello de toda Europa beneficiario desta liña de axudas.
Andrade anunciou que a nova edición do festival internacional Pint of Science será do 18 ao 20 de maio na cafetería do Pazo da Cultura, no bar Mercado e na cervexaría Marabú.
