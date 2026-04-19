El alcalde de Brión se une a las denuncias por la plaga de insultos en redes contra cargos socialistas en la comarca

El alcalde de Brión se acaba de sumar al resto de cargos socialistas, como el regidor de Ames, Padrón, Val do Dubra o los responsables del PSOE de Oroso, a la hora de reclamar respeto ante los descalificativos que están recibiendo en redes sociales, y avanzar posibles denuncias. En la mayor parte de los casos, perfiles anónimos señalan a los munícipes acusándoles de robar o favorecer a los suyos.

En el concretoo brionés, el regidor Pablo Lago no se plantea acudir a la Justicia por ahora, y ha optado por la denuncia pública de las diatribas, pero deja claro que "as redes sociais do Concello de Brión deben ser un espazo de información, respecto e convivencia. Non son lugar para a difamación nin para a descalificación persoal". Además, hace un llamamiento "á responsabilidade, e queremos deixar claro que non se van tolerar este tipo de condutas. As redes sociais deben usarse con sentido común. Pedimos ademais respecto, pois detrás de cada comentario hai persoas, e a convivencia tamén debe coidarse no dixital".

Desde Bembibre

Por su parte, Diego Luis Díaz, mandatario de Val do Dubra también por el PSOE, recordaba que, desde hace más de 4 meses "veño recibindo ataques e ameazas veladas, facéndome participe de diferentes situacións, sempre a través de perfiles falsos de Facebook, algún deles denunciado na Garda Civil en decembro do 2025, xa que así mo aconsellaron para poder determinar as identidades de quen emprega este método". Asegura que entiende "o xogo político, pero considero que hai xeitos e xeitos de proceder… e este, agochados detras de contas falsas, non é o mellor. Polo cal seguirei os procedementos na vía xudicial e tentarei chegar ata o final", ylamenta que "detras dos cargos hai persoas, e concretamente esta forma de actuar tan baixa, repercuten na saúde de quen o sofren, das suas parellas, familias e amizades", entre otros.

Caja de los truenos

La caja de los truenos, sin embago, la abría Blas García quien, desde la Alcaldía de Ames, decidía antes de llevar el caso a la Benemérita, exponer los comentarios que le dedican perfiles falsos en Facebook, "para demostrar o fácil é hoxe en día manchar a honra dunha persoa", al respecto de un internauta identificado como Participante anónimo 349 que se refería a la creación de parques en Milladoiro, subrayando que "os verdes claro que os pon, pero no bolsillo", divulgaba.

Ediles y miembros de la ejecutiva local del PSOE de Oroso / PSOE de Oroso

Posteriormente, eran los socialistas de Oroso quienes también llevaban los hechos ante el Instituto Armado, reseñando "el uso irresponsable de las redes sociales para difundir este tipo de conductas". Y para defender su honradez, animaban a cualquier individuo que disponga de pruebas sobre las acusaciones o comentarios vertidos a que actúe del mismo modo y acuda a las instancias correspondientes con la documentación pertinente. "Seguiremos utilizando las redes sociales como una herramienta para llegar a la ciudadanía y, por supuesto, como un espacio de opinión y diálogo basado en el respeto mutuo", trasladaban.

Capital del Sar

Pero quizá uno de los casos más sangrantes fue el que sufrió el mandatario local padronés, Anxo Arca, y su equipo. En un comunicado revelaba que ya había llevado ante la Justicia a un vecino de Herbón, que tendrá que declarar en julio, pero que los últimos casos de acoso, esta vez contra las edilas socialistas locales, había cobrado fuerza "co único obxectivo de verter odio", con un "forte transfondo machista e atentan, ademais, contra a propia familia das concelleiras". Las críticas, además, fueron tan surrealistas como que una concejala se había puesto un maillot de ciclismo o el intento de cuestionar el papel de madre de otra de sus compañeras.