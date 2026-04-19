Las comarcas de Santiago, Bergantiños y Barbanza lideran el ranking 2020-2025 de nuevas viviendas

El Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia presentó los datos de 2025, así como un amplio informe sobre la evolución de los visados desde 2020, en el que se constata un crecimiento sostenido. Así, el COAG visó 4.839 viviendas de nueva planta el pasado año, un 39% más que en el año anterior: se registraron 3.374 residencias colectivas, un 59% más que en 2024, y 1.465 unifamiliares, con un aumento del 8%. Y en cuanto a las comarcas del entorno compostelano, en estos seis años se lleva la palma la de Santiago, con 1.549 visados, seguida de la de Bergantiños, 443, y Barbanza, 315. Por concellos, destacan el auge de Ames y Carballo.

Según explicaba el decano Luciano Alfaya, "la vivienda colectiva aumentó por la confianza inversora en el sector, a pesar de la falta de materiales y la escasez de mano de obra cualificada”, señalando como los municipios con más tirón (acumulan el 73% de los visados), los de A Coruña, Pontevedra, Sanxenxo, Vigo, Oleiros, Lugo, Vilagarcía, Ames, Ferrol y Carballo.

Ranking

Continuando con el ranking por comarcas desde 2020 a 2025, están en las posiciones más altas la de Noia, con 208 viviendas de nueva planta; seguida de cerca de la ordense, 205; Muros, 107; Caldas, 98; Fisterra, 83; Arzúa, 80; Tabeirós-Terra de Montes, 78; Deza, 57; O Sar, 53; Terra de Melide, 36, la misma cifra que la de Xallas; A Barcala, 35; y Terra de Soneira, que cierra la lista con 28. Se da la circunstancia, además, de que en la mayoría de los casos los números más abultados corresponden a 2024 y 2025, y corresponden a los municipios más grandes, turísticos o próximos a las grandes urbes.

En lo que atañe a a los datos del pasado año, El COAG subraya que, por tipología residencial, registró el pasado año un 59% más que en 2024 de viviendas colectivas y un 8% más de unifamiliares. Por provincias, A Coruña registra 1.383 de tipo colectivo y 634 unifamiliares; Lugo se sitúa en 257 viviendas colectivas y 134 unifamiliares; Ourense recoge cero de carácter colectivo y 135 inmuebles unifamiliares; y la provincia de Pontevedra cierra 2025 con 1.733 viviendas colectivas y 563 unifamiliares.

Y, por primera vez en este siglo, la provincia de Pontevedra superó en número de viviendas nuevas visadas a la provincia de A Coruña en 2025 (Pontevedra 2.296 y A Coruña 2.017), por la conjunción del crecimiento de viviendas en Sanxenxo y en la capital de la provincia. En esta comparativa provincial, el decano también indicó que destaca el repunte de Lugo, mientras que la provincia de Ourense no visó ninguna vivienda colectiva en 2025, algo que cree probablemente vinculado a la ausencia de planeamiento en la ciudad de las Burgas.

Eje atlántico

El informe del COAG refleja, por comarcas, un mayor desarrollo de la construcción en el eje atlántico en 2025, con el auge comarcal de O Salnés –por la pujanza de Sanxenxo–, Pontevedra, Bajo Miño y A Coruña, así como el crecimiento del eje de la nacional VI a su paso por Lugo. Luciano Alfaya señaló su “preocupación por los indicios de desequilibrio territorial que muestran estos datos”.

En torno a las urbes

Asimismo, en el mapa municipal, el crecimiento en el 2025 se ve claramente en el entorno de algunas ciudades, así como en sus ayuntamientos limítrofes. Al tiempo que las urbes de A Coruña y Pontevedra siguen siendo nodos centrales de crecimiento, este impulso comienza a perderse en Ferrol, Lugo y Vigo, está equilibrado en Santiago y ya totalmente perdido en Ourense. También destacan ayuntamientos de O Salnés y otros de Costa da Morte y la Mariña lucense. Luciano Alfaya destacó la "singularidad de Sanxenxo y, en menor media, de Oleiros, donde el número de visados de vivienda supone un incremento significativo en relación con la población empadronada en estos ayuntamientos”.

Según dicho informe, el “efecto pandemia” provocó un ánimo importante en la construcción de vivienda unifamiliar en la población entre los años 2020 y 2023, aunque actualmente la situación ya se estabilizó. Totalmente contraria fue la situación de la vivienda colectiva. El decano explica que “en los años pandémicos las promociones de vivienda colectiva sufrieron una caída drástica, al igual que en el 2023 con la inestabilidad provocada por los conflictos internacionales con la correspondiente carestía y subida de los precios de los materiales”. También matizó que ya desde 2024, y especialmente en 2025, “la vivienda colectiva aumentó por la confianza inversora en el sector, a pesar de la falta de materiales y la escasez de mano de obra cualificada”.