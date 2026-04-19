Ames mejora el viario principal de Coira tras construir la ansiada senda

La concejalía de Obras e Servizos Básicos del Concello de Ames, continúa su inversión en las infraestructuras de las parroquias y de los núcleos urbanos. Así, y tras dotar a Coira de la tan esperada senda peatonal, el Gobierno local aprobó la adjudicación de las obras de pavimentación y mejora del viario de esta aldea de Biduído.

Dicho viario discurre por delante del CEP de Ventín y cuenta con una longitud de un kilómetro. El proyecto fue adjudicado a la empresa Construcciones Leonardo Miguélez SL por un importe de 64.321 euros. Y el concejal de Obras, Gustavo Nieto, insistía en que “no pasado ano en Coira xa se executou unha senda peonil e a pavimentación dos interiores deste lugar por un importe de 272.057 euros, e agora vanse investir preto de 65.000 euros máis para completar a actuación iniciada en 2025 e pavimentar o seu viario principal, que discorre por diante do colexio, e conta cunha lonxitude dun quilómetro. Trátase dunha obra moi necesaria xa que dito viario presenta deficiencias no pavimento”.

Aguas pluviales

Nieto también añade que Coira se benefició de otra importante inversión, de alrededor de 125.000 euros, en dos actuaciones que se llevaron a cabo recientemente para eliminar las aguas pluviales que se acumulaban en la entrada del CEIP de Ventín. De este modo, se solucionó el problema de evacuación de agua que existía cuando se producían fuertes lluvias, y que llevaba años en el candelero.

Capa de rodadura

A través de dicho proyecto está previsto mejorar la capa de rodadura del viario principal de Coira. El proyecto contempla actuaciones en dos tramos: uno de 660x5 metros y otro de 320x6 metros, así como en un total de 390 metros cuadrados de sobreanchos existentes, mediante 3 centímetros de mezcla bituminosa discontinua, previa regularización del tramo de 660 metros con un centímetro de la misma mezcla.

Finalmente, se contempla la limpieza de cunetas y pasos de cuneta para un correcto drenaje longitudinal y transversal, así como la señalización horizontal con el pintado de líneas de borde y símbolos.