El taller de empleo forestal de A Estrada mejorará zonas verdes, retirará especies invasoras y dotará al colegio de Codeseda con huerto

El Ayuntamiento de A Estrada acaba de recibir confirmación, por parte de la Consellería de Emprego de la Xunta, de una subvención de 454.552 euros el taller dual de empleo A Estrada Emprega Foresta, un programa que combina formación teórica y práctica profesional con el objetivo principal de mejorar la inserción laboral de un total de 20 personas desempleadas. Este taller estará especializado en el ámbito forestal (aprovechamiento y mejora de montes) y su plan de obra se concentrará íntegramente en el ámbito rural.

En concreto, la fecha de inicio de la formación y las prácticas será el próximo 1 de junio, y durará nueve meses.

Una veintena de intervenciones

Abarcará 24 intervenciones en 19 parroquias a petición vecinal, entre ellas la conservación, poda, plantación de robles e iluminación, más la creación de un sendero de zahorra en la Carballeira da Sagrada (correspondiente a Codeseda, en cuyo colegio se construirá un cierre para impedir la entrada de fauna y se dotará con huerto). Sin salir de esta localidad, se retirarán los árboles que amenazan el tejado del centro de salud, mientras que en Loimil, se arrancarán las tuyas del campo de la fiesta y árboles voluminosos que penden sobre A Burga.

Zonas para celebraciones

Ya en Vinseiro se acondicionará el lavadero de la praza de Godoi, y se mantendrá la zona verde, igual que en la vieja escuela de Cora. Fonte do Castro (Ancorados) verá desbrozado su entorno, igual que el área de Trasmonte (Barbude). Asimismo, se retirarán especies invasoras en el entorno del campo de fútbol de Moreira; los campos de la fiesta de Lagartóns, Couso, Santeles, Foxo y Paradela; o en el patio de la escuela de Toedo. Desbrozarán la Carballeira da Ascensión de Arca y la Carballeira Municipal de A Estrada, instalándose bancos en el campo de la fiesta de Santeles.