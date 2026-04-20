De campo de fútbol en desuso a referente del atletismo en Ames: el complejo para lanzamientos de Ventín incorpora riego

De campo de fútbol en desuso en Ventín a complejo de atletismo que aspira a ser referente gallego en las disciplinas de lanzamiento. Y para ello, el Concello de Ames, a través de las concejalías de Deportes y de Obras e Servizos Básicos, continúa apostando por mejorar estas instalaciones deportivas, a la espera de que los talentos locales amplíen el medallero de la capital maiana. Por ello, acaban de adjudicarse las obras para la instalación de un sistema de riego automático, a cargo de Bioforest Galicia SL por un importe de 38.521 euros.

Este proyecto, que se financia con cargo a la segunda fase del POS+ Adicional 2/2025, supone un paso más en la mejora de estas instalaciones deportivas, que fueron abiertas en el año 2024 con el objetivo de disponer de un complejo dedicado al atletismo, un deporte con mucho seguimiento en el municipio y con clubs de referencia como MillaRaio y Ames Atletismo, que disponen de más de 200 chavales que lo practican y que, además, era una vieja demanda de las agrupaciones locales.

Zonas de salto y carrera

El alcalde, Blas García, destaca que “a intención é seguir traballando para ampliar e mellorar estas instalacións, e para impulsar a práctica do atletismo entre os veciños e veciñas, incluíndo entre outras cousas unha zona de salto e outra de carreira. O obxectivo é converter Biduído nun centro de referencia no ámbito do atletismo para a comarca, a provincia, e mesmo para toda Galicia”.

Parcela adaptada

La parcela del antiguo campo de fútbol de Biduído fue adaptada como centro de lanzamiento para la práctica del atletismo por un importe de cerca de 250.000 euros. Los espacios del antiguo terreno de juego ya estaban siendo empleados por los clubes sectoriales del municipio para la práctica de varias disciplinas deportivas. Lo primero en ejecutarse fue la jaula de lanzamiento de disco/martillo. A continuación, se habilitó un pasillo para jabalina y un círculo destinado al de peso, con sus correspondientes sectores de caída. El pasillo de lanzamiento de jabalina se construyó de forma paralela a la jaula de lanzamiento de disco/martillo existente, de modo que los sectores de caída de una y otra disciplina pueden ser compartidos. Dicho pasillo está compuesto por un corredor de lanzamiento, arco límite y sector de caída de la jabalina.

Sector de caída

Estas instalaciones deportivas cercanas a Milladoiro incluyen un círculo de lanzamiento de peso dispone de un sector de caída del artefacto con pavimento de arena y subbase drenante, delimitando dicho sector con borde de hormigón prefabricado. Además, se ejecutaron zanjas drenantes en forma de espina de pez que garantizan un buen estado del terreno de práctica. A través de esta actuación, también se realizó una mejora de los accesos y de los vestuarios de la instalación.