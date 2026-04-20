La comarca se redimensionará con 4 millones de metros cuadrados más de suelo industrial

El cinturón compostelano arrastra desde hace años un serio déficit de suelo industrial, saturado en la mayor parte de sus concellos. Sin embargo, algunos de los largos y complicados procesos administrativos en marcha empiezan a materializarse en 15 municipios con proyectos que redimensionarán la comarca con 4 millones de m2 más de terreno empresarial.

Están en marcha ampliaciones en ocho polígonos, con una superficie total de 2.591.310 m2. La más ambiciosa es la de Carballo, para dotar de 629.587 m2 más al actual (saturado) y duplicarlo. El proyecto de expropiación ya se sometió a información pública. Le sigue la ampliación del de Boiro (saturado), en 600.000 m2, duplicando también al actual. El 70% de los terrenos ya están reservados.

El de A Laracha (donde se vendió el 80% de la superficie disponible) se ampliará en 332.836 m2, llegado a 1 millón de m2. El parque Lalín-2000 (saturado) será objeto de una cuarta fase, de 319.499 m2. Ya se licitó la urbanización, que se prevé esté terminada a finales de 2027. Se incrementará un 60% la superficie actual (540.000 m2).

En Ordes se tramita una ampliación del polígono de Merelle en 200.000 m2 que se viene gestando desde hace ocho años.

En A Estrada el proyecto de ampliación del polígono de Toedo en 156.685 m2 está en fase de reserva de suelo para diseñarla en función de la demanda, y se avanza paralelamente en el proceso expropiatorio, adjudicado en marzo.

En Noia, la sociedad Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) acaba de confirmar la viabilidad de la ampliación del parque de Augalevada (saturado) en 150.000 m2.

La Xunta trabaja para ampliar también la superficie de uso industrial en Santa Comba, con una nueva bolsa de terrenos de 202.703 m2 que triplicará al polígono actual. Se desarrollará en dos fases.

Otros siete concellos del cinturón de Compostela avanzan en la tramitación de sus proyectos para construir nuevos polígonos, que sumarán 1.454.859 m2. De ellos, los más ambiciosos son los de O Porto do Son (que prevé desarrollar en Cans, Nebra, su primera área industrial, de 300.000 m2, aunque en una primera fase se urbanizarán 80.000) y Ames (que planifica uno nuevo en Caroubáns, de 300.000).

Consorcio de la Zona Franca de Vigo

El Gobierno amesano trabaja en dos líneas complementarias, con el asesoramiento de la Xunta y el Consorcio de la Zona Franca de Vigo: avanza en el estudio para desarrollar la mayor superficie posible en Caroubáns, conforme a la delimitación establecida, y analiza la posibilidad de acogerse a un PIA (Proxecto de Interés Autonómico) para crear nuevo suelo industrial en áreas próximas a la localización prevista.

En Cabana está en fase de tramitación ambiental el que será el primer polígono del municipio, de 267.216 m2.

La Xunta también inició los trámites para construir el primer polígono de Coristanco (ya aprobó el plan estructurante de ordenación que dará paso a la expropiación de los terrenos), de 173.153 m2. En una primera fase se desarrollarán 60.983 m2 y se prevé licitar las obras de urbanización en 2027.

El Concello de Val do Dubra ya adquirió los terrenos para construir el primer polígono del municipio en Bembibre, de 147.690 m2.

En Teo avanza también la tramitación del primer polígono, de 110.000 m2, en A Ramallosa.

En Ribeira se está actualizando el proyecto para un nuevo polígono de 156.800 m2 en Pedras Vermellas.

Mientras, en Rianxo, y A Pobra buscan terrenos para ampliar sus saturados polígonos. En el caso pobrense, la SEA obligó al Ejecutivo local a volver a la casilla de salida al descartar la ubicación propuesta, por inviable e insuficiente.

En el caso rianxeiro, el alcalde, Julián Bustelo, se reunirá este miércoles con la directora xeral de Estratexia Industrial e Solo Empresarial, Margarita Ardao, para avanzar en ese proceso.

En Outes, el Gobierno trabaja en la tramitación de una modificación del PXOM para catalogar una zona industrial en A Xurisdición.

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