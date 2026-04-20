Coristanco convida aos escolares a imaxinar e homenaxear a Asunción Antelo

O Concello convocou un concurso artístico-literario para manter viva na memoria á Rexoubeira de Bergantiños

Asunción Antelo, a Rexoubeira de Bergantiños. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Coristanco

O Concello de Coristanco vén de convocar o Certame Artístico-Literario Asunción Antelo, que neste 2026 acada a súa undécima edición, consolidándose como unha das iniciativas educativas máis importantes do municipio.

Cartel promocional do Certame Literario Asunción Antelo. / Cedida

O certame, dirixido a todo o alumnado dos centros educativos de Coristanco, desde Educación Infantil ata Formación Profesional, ten como principal obxectivo fomentar a creatividade e o uso da lingua galega ao mesmo tempo que se rende homenaxe a Asunción Antelo, coñecida como a Rexoubeira de Bergantiños, unha figura que rompeu barreiras co seu arte en madeira, pedra e barro e cos seus versos cheos de vida.

Premios

O concurso establece un premio por modalidade, categoría e centro, consistentes en libros e material didáctico por valor total de 1.000 euros.

Os traballos pódense presentar ata o vindeiro 6 de maio nos propios centros educativos. Posteriormente, o acto de entrega de premios celebrarase o 17 de maio, coincidindo co Día das Letras Galegas, no salón de actos do Edificio de Servizos Múltiples.

Crear e homenaxear

Dende o Concello animan ao alumnado a participar nesta iniciativa e poñer toda a súa ilusión en "crear, imaxinar e homenaxear a Asunción Antelo".

A iniciativa conta coa colaboración dos Equipos de Dinamización da Lingua Galega dos centros educativos CPI Alcalde Xosé Pichel, CEIP Canosa-Rus, CEIP Bormoio-Agualada e CRA A Tarandeira.

