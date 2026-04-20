POLÍTICA MUNICIPAL
O BNG de Laxe critica os "catro anos de demora" na senda Santa Rosa-Soesto
Denuncia unha "longa cadea de atrasos, informes desfavorables e solicitudes de prórroga"
O BNG de Laxe denuncia unha "longa cadea de atrasos, informes desfavorables e solicitudes de prórroga que manteñen paralizado un proxecto clave para a mobilidade peonil e o desenvolvemento turístico: a senda Santa Rosa - Soesto".
Os nacionalistas aseguran que, segundo os documentos, o proxecto foi aprobado inicialmente en febreiro de 2022 cun investimento previsto de 86.478,55 € no POS+ Plan Único da Deputación da Coruña.
Desde entón, "o procedemento acumulou múltiples requirimentos de corrección, informes desfavorables e modificacións técnicas que atrasaron a súa tramitación durante máis de dous anos".
Sinalan que, malia tratarse dunha infraestrutura estratéxica que conecta o núcleo urbano coa praia de Soesto e forma parte do camiño do litoral e moi preto do Camiño dos Faros "o proxecto leva máis de catro anos sen executarse, malia contar con financiamento e autorizacións sectoriais".
Risco de perder financiamento
Un atraso que, segundo o BNG "xera preocupación sobre a capacidade de xestión municipal e o risco de perder financiamento público se os prazos continúan prorrogándose", a maiores de que cando sexa licitada o custo xa non será o mesmo.
Por iso, os nacionalistas reclaman "maior claridade" sobre o estado real do expediente, os motivos polos que non se avanzou na contratación e as garantías de que o proxecto non volverá sufrir novos atrasos.
