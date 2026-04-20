SOLIDARIEDADE
A parroquia de Carballo cede un local a Un Paso Máis para impulsar a inclusión
A asociación disporá agora dun punto de encontro estable para desenvolver o seu labor
A parroquia de Carballo e a asociación Un Paso Máis suman forzas para seguir avanzando cara unha sociedade máis inclusiva.
O párroco carballés José García Gondar e Fina Rey, en representación da parroquia, presidiron o acto de cesión dun local a Un Paso Máis para que a entidade poida dispoñer dun punto de encontro estable.
Dende a asociación agradecen "a xenerosidade da comunidade parroquial". Ata o de agora, sinalan "a falta dun espazo fixo supoñía un importante atranco para a organización interna da entidade".
Esta colaboración, subliñan, "soluciona moitos dos problemas loxísticos que viñamos arrastrando. Ter un lugar estable é vital para poder medrar e dar un servizo de calidade aos nosos usuarios".
Deporte, lecer e inclusión
Un Paso Máis ten como obxectivos a visibilización da diversidade e a inclusión real, e traballa de xeito transversal na formación de familias e o deporte adaptado, a través de actividades que combinan o exercicio físico na natureza, o apoio técnico e a colaboración estratéxica con outras institucións da comarca.
O 22 de abril no CEIP de Bormoio-Agualada a entidade ofrecerá unha charla sobre Deporte, Lecer e Inclusión a petición da ANPA Agualada. Así mesmo, prepara o II Obradoiro de Xadrez para Pais e Educadores, que se celebrará en maio en colaboración coa ANPA Raiante (CEIP A Gándara-Sofán).
