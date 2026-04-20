Oroso gana un nuevo centenario: Francisco de Sopaso, extrabajador de Finsa y recluta en A Coruña

Oroso celebra este sábado un aniversario muy especial: el del centenario de Francisco Sande Couselo, 'Francisco de Sopazo', nacido el 19 de abril de 1926 en este municipio de la comarca ordense.

Francisco creció en una familia numerosa, junto a sus seis hermanos y formó la suya propia con su esposa Flora, natural de Deixebre. A lo largo de su vida estuvo siempre ligado al trabajo en el campo, combinándolo con su etapa como trabajador en Finsa, hasta su jubilación a los 67 años.

'Mili' herculina

Realizó el servicio militar en A Coruña, etapa que marcó una profunda vinculación con la ciudad que visitaba cada año, y de cuya etapa guarda multitud de anécdotas. Desde entonces, continúa su vida en su querida Casa de Sopazo, rodeado de los suyos. Padre de Marisa y Carlos, abuelo de tres nietos y bisabuelo de tres bisnietos, Francisco es ejemplo de esfuerzo, constancia y arraigo a la tierra.

Y hasta su domicilio se desplazó el regidor, el popular Alex Doval, que no se quiso perder la cita para arropar a Francisco y los suyos, entregándole una placa. "Un século de vida é un orgullo para todo Oroso", proclamaba el mandatario.