Oroso gana un nuevo centenario: Francisco de Sopaso, extrabajador de Finsa y recluta en A Coruña
Se casó con Flora, natural de la localidad de Deixebre, y tuvo dos hijos
Prolongó su jubilación hasta los 67 años, y recibió la visita del alcalde
Oroso celebra este sábado un aniversario muy especial: el del centenario de Francisco Sande Couselo, 'Francisco de Sopazo', nacido el 19 de abril de 1926 en este municipio de la comarca ordense.
Francisco creció en una familia numerosa, junto a sus seis hermanos y formó la suya propia con su esposa Flora, natural de Deixebre. A lo largo de su vida estuvo siempre ligado al trabajo en el campo, combinándolo con su etapa como trabajador en Finsa, hasta su jubilación a los 67 años.
'Mili' herculina
Realizó el servicio militar en A Coruña, etapa que marcó una profunda vinculación con la ciudad que visitaba cada año, y de cuya etapa guarda multitud de anécdotas. Desde entonces, continúa su vida en su querida Casa de Sopazo, rodeado de los suyos. Padre de Marisa y Carlos, abuelo de tres nietos y bisabuelo de tres bisnietos, Francisco es ejemplo de esfuerzo, constancia y arraigo a la tierra.
Y hasta su domicilio se desplazó el regidor, el popular Alex Doval, que no se quiso perder la cita para arropar a Francisco y los suyos, entregándole una placa. "Un século de vida é un orgullo para todo Oroso", proclamaba el mandatario.
- Una discoteca gallega se cuela entre las mejores del mundo: 'El local insignia de Galicia
- Un centenar de personas recorren la ruta que seguirán los tráileres para evitar el transporte y procesado de inertes en Teo
- Las entradas de O Son do Camiño no vuelan tan rápido como hace un año
- Demasiado mayor para ascender, pero no para trabajar: una gallega denuncia ante la ONU un caso de edadismo en la función pública
- El paseo de pasarelas junto al mar más bonito de Galicia está a una hora de Santiago: 'Solo escuchas las olas
- SG Monte do Gozo, la empresa que facilita vacaciones a los ganaderos gallegos: 'En el campo también hay sueldos de médico
- Parece un cuento de hadas y está a 1 hora de Santiago: el bosque gallego con casas de gnomos y un tipi indio para pasar la noche
- Buena comida y gran ambiente en la primera Festa da Caza de Trazo