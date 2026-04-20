Senda peatonal accesible y segura a pie de la PO-548: el Gobierno gallego mejora la movilidad en Valga por 176.551 €
El proyecto incluye un itinerario de hormigón coloreado de dos metros de ancho que conectará con la Iglesia de Santa Columba
También se proyecta un camino de servicio para acceso a parcelas, y el ensanchamiento de parte de la calzada hasta los 6 metros
El Gobierno gallego acaba de licitar por 176.551 euros las obras de una senda en la vía de servicio anexa a la carretera autonómica PO-548, en el municipio de Valga. El plazo para presentar ofertas para esta actuación finalizará el 12 de mayo y el plazo de ejecución de estas obras es de seis meses.
Se trata de una actuación de mejora de la movilidad y de la seguridad vial, que permitirá facilitar los desplazamientos a pie de los lugareños y visitantes.
En concreto, la intervención consistirá en la ampliación de la plataforma viaria en la vía de servicio situada en el margen derecho de la PO-548, entre los puntos kilométricos 4+170 y 4+285, incrementando el ancho de la calzada hasta los 6 metros. Esta actuación permitirá garantizar el cruce seguro de vehículos y habilitar un itinerario peatonal accesible.
Hormigón coloreado
En este ámbito se construirá una senda de hormigón coloreado de 2,02 metros de ancho que mejorará la movilidad peatonal en condiciones de seguridad en la zona y permitirá la conexión con la Iglesia de Santa Columba de Cordeiro. Además, se mantendrá el acceso a las parcelas privadas existentes mediante un pequeño camino de servicio de 3 metros de ancho situado junto a la senda.
El proyecto también contempla varias actuaciones complementarias, entre ellas el retranqueo o soterramiento de algunos postes de servicios, la ejecución de pequeños muros de contención de piedra para estabilizar los taludes y la mejora del sistema de drenaje de la vía de servicio, ya que se prevé la modificación de la red existente de pluviales mediante la incorporación de nuevos elementos.
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