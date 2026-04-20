Mondra, Mago de Oz y las mejores orquestas actuarán entre cientos de kilos de champiñón en Ordes
La exaltación se prolongará del 24 al 26 de abril, con verbenas a cargo de La Fórmula o París de Noia, además de grupos folclóricos
El Ayuntamiento ofrecerá showcookings gratuitos con recetas de este hongo, así como ferias de artesanía y maquinaria agrícola
Ordes se prepara para celebrar la trigésimo quinta edición de la Festa do Champiñón los días 24, 25 y 26 de abril, unas jornadas en las que se podrán probar cientos de kilos de este hongo, nuevamente epicentro de la gastronomía con degustaciones gratuitas de tapas y raciones elaboradas con este producto. Y además de las tradicionales verbenas, están confirmada las actuaciones de Mondra y Mago de Oz, además de orquestas de primer nivel.
Así, la programación arrancará el viernes 24 con una verbena a cargo de la orquesta La Fórmula (22.30 horas) y un concierto de Mondra (23.30 h.). Ya el sábado 24 se incluirán actividades desde primera hora de la mañana, como pueden ser los pasacalles de Embruxo Gaiteiros y Camiño Real de Poulo a partir de las 10.00 horas. A las 13.00 horas dará comienzo la sesión vermú, que en esta ocasión contará con la actuación de DJ Jesusinho y Charanga TNT.
Exhibición
A las 19.00 horas, la escuela de baile Tropicalia ofrecerá una exhibición, previa al siguiente pase de Charanga TNT (20.00 h,) y al del grupo Finisterre (22.00 h.). Y poco antes de la medianoche, Mago de Oz levantará el telón para ofrecer un gran concierto que, sin duda, atraerá a un buen número de seguidores (23.30 h.).
Ritmos tradicionales
La jornada del domingo dará comienzo con los ritmos tradicionales de la A.C. Leira Gaiteiros, A.C. As pandeireteiras de Ardevento y A.F. Sementes da Arte. No faltará tampoco la Banda de Música de Ordes, que tendrá pasacalles y actuación a las 11.00 y 13.00 horas. Una hora más tarde dará comienzo la actuación del grupo Alaska (14.00 h). La Charanga BB+ (17.00 h), París de Noia y Capitol (18.00 h) serán los encargados de poner el broche final a la celebración de este año.
Hay que destacar, además, que tanto el sábado como el domingo habrá showcookings en el Campo da Feira en los que se ofrecerán gratuitamente recetas elaboradas con champiñones (de 12.00 a 18.00 horas). Por supuesto no faltarán pulpeiras durante todo el fin de semana, y a lo largo de ambas jornadas habrá también feria de artesanía y de maquinaria agrícola, cuyas puertas abrirán desde las 10.00 de la mañana en la alameda y en las inmediaciones del centro médico, respectivamente.
Dilatada trayectoria
Además de la labor municipal para consolidar una Festa do Champiñón que avanza hacia sus cuarenta ediciones, también apoyan AECOR, Diputación de A Coruña, Xunta de Galicia, Xacobeo 2027 y Galicia Calidade.
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