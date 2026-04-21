Arzúa apuesta por el deporte: más de medio millón de euros para mejorar sus pistas e instalaciones municipales

Arzúa muestra su compromiso por promover la práctica deportiva entre sus vecinos destinando 522.784 euros para obras de mejora en la red de pistas de las parroquias y de las instalaciones deportivas municipales. Las propuestas de contratación de las ejecuciones fueron aprobadas en la Xunta de Goberno Local.

Unos 333.039 euros del total se emplearán para tres actuaciones viarias orientadas a la mejora del firme, del drenaje y de la seguridad en diferentes pistas municipales. La primera de ellas es la obra Mejora del viario por Desguace, en Bosende (parroquia de Calvos), que cuenta con un presupuesto base de licitación de 88.534,44 euros. Esta actuación permitirá mejorar una pista de alrededor de 3 kilómetros, así como distintas zonas de conexión y acceso, con el objetivo de renovar el firme y favorecer una circulación más segura y cómoda para la vecindad.

También se aprobó la propuesta de contratación de la obra Refuerzo del firme en el viario de Santa María a la Iglesia de San Salvador, con un presupuesto base de licitación de 60.211,83 euros. En este caso, los trabajos permitirán reforzar el firme, mejorar el drenaje y renovar la señalización horizontal de la pista, contribuyendo a la seguridad viaria en este entorno.

La tercera actuación, denominada Refuerzo del firme en el viario Sisto-Salmonte (parroquia de Pantiñobre), incluida en el POS+ 2024, tiene un presupuesto base de licitación de 184.292,76 euros y permitirá mejorar el firme, el drenaje, la señalización y la seguridad, incluida la colocación de barreras de protección en uno de los puntos previstos.

En cuanto a la obra de reparación de las instalaciones deportivas, a la que se destinarán 189.745 euros, esta ya se encuentra adjudicada y se llevará a cabo a través de un convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el Concello de Arzúa, por el que la institución provincial financia el 80 % de la inversión y el Concello aporta el 20 % restante con fondos propios.

Piscina municipal exterior y gradas del campo de fútbol

Dichas actuaciones tienen como objetivo corregir los daños derivados del paso del tiempo en la piscina municipal exterior y en el graderío del campo de fútbol, evitando una mayor degradación de estas infraestructuras municipales.

En la piscina municipal exterior, los trabajos permitirán renovar el vaso de la piscina y distintos elementos de la zona perimetral, mejorar el sistema de desbordamiento, reforzar la impermeabilización y acondicionar el acceso a la zona de instalaciones.

En el graderío del campo de fútbol, la intervención permitirá reforzar la protección frente a la lluvia, renovar elementos laterales, reparar la estructura de la cubierta y optimizar la evacuación del agua.