El BNG de Ames pide destinar a vivienda pública las cuatro parcelas municipales que quedaron sin vender

El BNG de Ames reclamará en el pleno ordinario de abril que las cuatro parcelas municipales que quedaron sin vender en la reciente subasta pública se destinen a la construcción de vivienda pública. La formación nacionalista defiende que estos terrenos edificables deben reorientarse hacia fines de interés social y convertirse en una oportunidad para ampliar la oferta de vivienda accesible en el municipio.

La Xunta de Goberno Local de Ames aprobó el pasado 29 de enero el expediente de contratación mediante sistema de subasta para la venta de cinco parcelas de titularidad municipal destinadas a la construcción de nuevas viviendas a través de la iniciativa privada. Sin embargo, solo una de ellas encontró comprador, una circunstancia que el BNG considera idónea para replantear el destino de los cuatro solares restantes.

Desde la formación recuerdan que esta propuesta ya había sido planteada durante la negociación de los presupuestos municipales, aunque fue rechazada por el gobierno local del PSOE, que alegó que los procedimientos de enajenación estaban ya en licitación y no podían modificarse. Ahora, tras quedar desierta la venta de la mayoría de las parcelas, los nacionalistas insisten en la necesidad de darles un uso vinculado al interés general.

"Cambiar o enfoque"

La portavoz del BNG en Ames, Escarlata Pampín, subraya que la situación de la vivienda en el municipio exige un cambio de rumbo en las políticas públicas. “É necesario cambiar o enfoque das políticas de vivenda: aumentar a oferta accesible, promover vivenda pública e garantir prezos asumibles”, sostiene.

Los nacionalistas ponen el foco en Bertamiráns, donde consideran que estos terrenos pueden servir para impulsar nueva vivienda pública, y advierten de que, según los proyectos actuales, Ames solo dispondría de este tipo de promociones en O Milladoiro. A su juicio, esta falta de oferta agrava las dificultades de acceso a la vivienda en el municipio, especialmente entre la población joven y las familias con rentas medias.

En este sentido, Pampín alerta de las consecuencias sociales de la escalada de precios y de la escasez de inmuebles disponibles. “Especialmente para a xente nova e as familias con ingresos medios é case imposible o acceso á vivenda polos prezos e porque a oferta dispoñible non cobre a demanda”, explica. La portavoz del Bloque añade que esta situación provoca que parte de la juventud no pueda emanciparse, que algunas familias se vean obligadas a marcharse a otros ayuntamientos y que aumente la desigualdad dentro del propio concello.

“Non falamos de números, falamos de xente que traballa en Ames e non pode vivir aquí, de parellas que atrasan proxectos vitais, ou de familias que destinan unha parte excesiva do seu salario ao alugueiro”, remarca la dirigente nacionalista, que insiste en que el problema de la vivienda debe abordarse como una prioridad política y social.

Distintas alternativas

La moción que el BNG llevará al pleno plantea varias alternativas para dar salida a estas parcelas. Entre ellas, propone su cesión a la Xunta de Galicia para promover vivendas de protección autonómica o Vivendas de Integración Social. También abre la puerta a una licitación o cesión en condiciones favorables que facilite la participación de promotores privados en la construcción de viviendas de protección oficial, siempre con limitación de precios y garantías de acceso a una vivienda asequible.

Para el BNG, cualquier solución que se adopte debe tener como eje central a los vecinos con más dificultades para acceder al mercado residencial. “A finalidade é garantir que calquera das opcións adoptadas priorice o acceso á vivenda da veciñanza especialmente da mocidade, persoas con baixos ingresos e colectivos en situación de vulnerabilidade”, destaca Pampín.