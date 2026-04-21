HISTORIA
Carballo: de 40 persoas a máis de 20.000 grazas ás augas termais, a feira e a ser cruce de camiños
Os historiadores Xan Fraga e Manuel Vilar avaliaron os fitos que transformaron a capital de Bergantiños
O historiador e escritor carballés Xan Fraga Rodríguez e o tamén historiador, antropólogo e experto en xestión de bens culturais e patrimonio, Manuel Vilar Álvarez, avaliaron no marco do programa MercaEscola, os fitos que transformaron Carballo nun referente comercial.
Unha transformación que, segundo Xan Fraga, fixo que a actual capital de Bergantiños pasase de ser, a finais do século XVI, un pequeno núcleo de "corenta persoas" a ter máis de vinte mil habitantes e a ser unha das parroquias máis grandes de Galicia, grazas ás augas termais, á feira e á encrucillada que representa Carballo.
A clave desta transformación, engadiu, estivo na súa estratexia comercial e na consolidación de infraestruturas clave como o mercado municipal.
De feito, Fraga Rodríguez destacou que o mercado non só servía para o intercambio de víveres e gando, senón que foi o catalizador do urbanismo local. "Arredor do mercado e da praza naceron as primeiras casas de comercio, tendas de ultramarinos e establecementos de prestixio que deron forma ao centro que hoxe coñecemos".
Conflito coa feira de Berdillo
Xan Fraga tamén subliñou a relevancia do histórico conflito coa feira de Berdillo. Documentou como, tras décadas de rivalidade e moito "pleito", a feira de Berdillo foi finalmente suprimida e trasladada a Carballo en 1941. Este movemento, aínda que polémico na época, consolidou definitivamente a vila como a gran capital comercial da comarca de Bergantiños.
"Carballo non se entende sen as súas feiras; foron elas as que transformaron un lugar de paso nunha vila de referencia", subliñou o historiador durante a súa intervención. A feira é, en definitiva, un elemento fundamental para comprender a identidade actual dunha vila que soubo medrar arredor do seu potencial comercial e termal.
Pola súa banda, o antropólogo Manuel Vilar puxo en valor o papel das feiras tradicionais como unha peza clave do mundo rural galego, tanto desde o punto de vista económico como social.
Na súa presentación, A feira no mundo labrego, subliñou que estes encontros periódicos, centrados inicialmente na venda de gando, permitían ás familias obter ingresos e acceder a produtos necesarios, ao tempo que funcionaban como espazos de relación: "ver e deixarse ver".
Aínda que hoxe moitas feiras están a mudar cara a formatos máis próximos aos mercadiños, Manuel Vilar lembrou que seguen sendo un elemento fundamental da memoria e identidade do rural galego.
Exposición fotográfica
O espazo adicado ás feiras centraron o novo encontro do programa MercaEscola, que xuntou medio cento de persoas. Despois das charlas as persoas participantes desprazáronse ata o arquivo municipal para inaugurar a exposición fotográfica e documental As feiras en Carballo de Bergantiños, comisariada polo propio Xan Fraga.
A mostra poderá visitarse de luns a venres, de 12.00 a 13.00 horas. Ademais, o público poderá descubrir as xoias que agocha o arquivo municipal, que, como ben dixo a concelleira de Bibliotecas, Arquivos e Normalización Lingüística, Ángeles Pacoret, "é o gardián da nosa historia, da nosa memoria colectiva".
