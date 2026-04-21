PATRIMONIO

Carballo axiliza a integración de Pedra Moura ao Parque do Megalitismo da Costa da Morte

O goberno local aprobou o proxecto de expropiación de 10.800 metros cadrados

Dolmen de Pedra Moura, en Aldemunde - Carballo / Turismo de Carballo

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

A Xunta de Goberno Local de Carballo aprobou de xeito definitivo o proxecto de expropiación, polo procedemento de taxación conxunta, dos terreos que rodean o xacemento arqueolóxico Pedra Moura de Aldemunde.

Esta medida permitirá ao Concello facerse coa titularidade de máis de 10.800 metros cadrados de solo protexido para garantir a súa conservación e posta en valor.

Aceptadas varias alegacións

O documento inclúe cambios significativos respecto á aprobación inicial. Tras o período de exposición pública, o equipo redactor aceptou as alegacións de varios propietarios que solicitaron a expropiación total das súas fincas en lugar dunha ocupación parcial, ao considerar que os terreos sobrantes resultarían antieconómicos ou inviábeis para manter o seu aproveitamento.

Iso supón que a área obxecto de protección medra desde os 7.241 m² iniciais ata os 10.856 m², e o orzamento total para as indemnizacións elévase a 41.491,63 €, incluíndo o correspondente premio de afección do 5%. O proceso afecta a cinco parcelas de solo rústico de especial protección patrimonial (SRPP).

Desestimouse unha cuarta alegación, que solicitaba o incremento do valor do solo pola presenza do dolmen, ao entender que a valoración debe realizarse conforme á normativa aplicable ao solo rural e que o propio xacemento arqueolóxico, como ben patrimonial, forma parte do dominio público.

Si se estimou, porén, a reclamación referida á titularidade da parcela, unha vez revisada a documentación achegada.

Convocados os afectados

Coa aprobación definitiva do expediente, declárase tamén a utilidade pública dos bens e dereitos afectados, así como a urxencia da súa ocupación. O Concello convoca ás persoas titulares afectadas o 21 de maio de 2026 para proceder, se é o caso, ao pagamento ou consignación das valoracións fixadas e ao levantamento das correspondentes actas de ocupación.

Noticias relacionadas y más

Con esta resolución, "Carballo cumpre coas previsións do Plan do Megalitismo da Costa da Morte, asegurando que un dos seus monumentos prehistóricos máis emblemáticos conte co espazo necesario para futuras intervencións arqueolóxicas e para o goce público", subliñan dende o goberno que preside Daniel Pérez.

  1. Un centenar de personas recorren la ruta que seguirán los tráileres para evitar el transporte y procesado de inertes en Teo
  2. Renfe suspende nueve trenes en Santiago este lunes por falta de maquinistas
  3. Parece un cuento de hadas y está a 1 hora de Santiago: el bosque gallego con casas de gnomos y un tipi indio para pasar la noche
  4. Las entradas de O Son do Camiño no vuelan tan rápido como hace un año
  5. Una discoteca gallega se cuela entre las mejores del mundo: 'El local insignia de Galicia
  6. El retraso del cuartel de As Cancelas se agrava cuatro meses después del primer incumplimiento
  7. Buena comida y gran ambiente en la primera Festa da Caza de Trazo
  8. Crónica social compostelana | Comida de confraternidad de la promoción del curso 1966-67 del Colegio La Salle

