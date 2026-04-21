A Casa de Rosalía únese ao Ano Oteriano cun acto sobre a relación de Pedrayo con Rosalía

Será unha charla entre os especialistas Xosé Manuel Salgado e Patricia Arias Chachero que terá lugar este mércores ás 20.00 horas

Ramón Otero Pedrayo durante o seu discurso en Padrón no ano 1958. / Cedida

El Correo Gallego

Padrón

A Casa de Rosalía (Padrón) únese ao Ano Oteriano polo 50 cabodano do pasamento do reputado autor Ramón Otero Pedrayo, cunha actividade titulada Otero con Rosalía que terá lugar este mércores ás 20:00 horas no auditorio da Casa de Rosalía.

O acto constará de dúas partes: por unha banda haberá un coloquio entre Xosé Manuel Salgado e Patricia Arias Chachero, especialistas na vida e obra do escritor galeguista, que moderará Anxo Angueira, presidente da Fundación Rosalía de Castro.

Por outra banda, proxectarase a audición do histórico discurso de Otero Pedrayo do ano 1958 en Padrón, xunto coa proxección de imaxes dos actos do Espolón 1957 (inauguración da estatua de Rosalía) e 1958 (coroación de Ramón Cabanillas) do Arquivo Camilo Agrasar.

O autor ourensán protagonizou estes dous actos de masas cun discurso galeguista converténdoo nun acto antifranquista coa presenza das autoridades do réxime. Alí estiveran presentes todas as xeracións literarias da Galicia comtemporánea: desde Cabanillas ata a Xeración Nós con Otero e os mozos (Ferrín, Aquilino Iglesia Alvariño, Celso Emilio Ferreiro e outros).

