Pazos, iglesias y telleiras: 17 joyas patrimoniales de la comarca están en ruinas y se suman dos templos arzuanos

La Lista Roja de Hispania Nostra es una herramienta de participación social creada con el fin de dar a conocer, sensibilizar y actuar sobre los elementos patrimoniales del territorio español en riesgo de desaparición. Y en la comarca compostelana existen 17, entre capillas, iglesias, torres, hórreos o pazos que se caen a trozos, con A Estrada y A Pobra a la cabeza (3 en cada municipio), incorporándose en los últimos meses dos templos arzuano. Curiosamente, la protección extra que debería brindar la declaración de Ben de Interese Cultural que poseen muchos de ellos no parece haber surtido demasiado efecto.

Este es el caso, por ejemplo, del Pazo e Torre de Guimarei, en A Estrada, que cuentan con catalogación BIC desde hace más de tres décadas, pero las presiones por forzar su venta para su puesta en valor no se ha traducido en el objetivo de valorizarlo, ni el intento de expropiarlo. Es del siglo XII, y constituye una de las pocas fortalezas de este tipo que aguantaron en pie tras las Guerras Irmandiñas. En este mismo municipio se emplaza la Casa parroquial de Santa Mariña de Ribeira, construida en el siglo XIX, y anexa a la importante iglesia homónima, considerada una de las mejores construcciones neoclásicas de Galicia y que forman un conjunto monumental destacado en el paisaje vitivinícola del río Ulla. Su hórreo está catalogado como BIC, al igual que el tercer elemento que aguanta a duras penas en este municipio: el ruinoso Hórreo do Cura de Ribela, propiedad del Arzobispado, de finales del siglo XVIII-XIX y con unas medidas de 22,2 metros de largo y 1,5 metros de ancho, lo que lo convierte en uno de los de mayor tamaño de Galicia.

Fábricas de tejas

Sin salir de Pontevedra, consta A Telleira das Rañas, en Catoira, de propiedad privada y localizada al pie del Monte da Cabreira, a escasos metros de otras dos, estas en Valga y fuera de lista: la Telleira de Roeiro y l a Telleira de Padín (Valga). Data del siglo XIX y conserva los muros perimetrales. También tiene elementos bien conservados: el horno, el embarcadero y restos de la vivienda de los telleiros. Ya en Lalín aparece el conocido Pazo de Bergazos, solar nobiliario de los Gil Taboada en la comarca del Deza y fundado a finales del siglo XVI. Entró en la lista en 2015, y su estado general es de ruina, con "caída de muros, invasión de maleza y desaparición parcial de la cubierta".

Brión ha reducido su lista e inmuebles en peligro, y solo aparece el Pazo do Casal, que se vincula la propiedad de los condes de Altamira desde el siglo XVII. Está en ruinas y sin techumbres, al igual que su capilla.

Incorporaciones recientes

En Arzúa también se ha incluido, hace apenas unos días (en el mes de marzo), la Capilla de San Xosé de Branzá. Se erigió en el siglo XVIII frente a la casa de la familia promotora al sur de la aldea y ligada a la devoción popular. Fue abandonada a mediados del siglo pasado tras la muerte de sus últimos propietarios, y su estado es "de ruina y abandono completo", sin tejado. También en los lindes arzuanos han sumado a la lista roja la Igrexa de San Pedro de Viñós, del siglo XVII-XVIII y "en estado de ruina y abandono completo. Todo el interior se encuentra a la intemperie, sin cubierta e invadido de laureles al igual que la sacristía", aportan los técnicos de Hispania Nostra, explicando además que se abandonó ante el temor que la inundasen las aguas del embalse de Portodemouros, algo que finalmente no sucedió. Entró en la lista en diciembre del año pasado.

Ya en el entorno de Barbanza, y más en concreto en A Pobra, están en la lista roja el Pombal da Reitoral de Santa María de Xobre, "que ha perdido parte de la estructura del techo y se encuentra rodeado de maleza que se está incrustando en la mampostería". En el mismo municipio están el Pazo da Mercé, que, en origen, siglo XVI, "fue una capilla a la que acudían muchos devotos y que acabó por convertirse en un priorato benedictino dependiente de Santiago", y cuyo palomar rectagular se desplomó en 2021, tras sufrir antes, en 1983 un incendio que destruyó parte del inmlueble, "perdiéndose un retablo barroco de 1697 y una imagen medieval de la Virgen amamantando al Niño. De la fachada fue robada la imagen pétrea de un Trono de Gracia". De la cárcel que constituía la Casa da Cadea, apenas queda la fachada, y también está en ruinas la Telleira de Quintáns, Rianxo, que conserva "los muros perimetrales", así como el horno, la vivienda de los telleiros, el embarcadero y la era.

Costa da Morte-Bergantiños

Y por fin, existen cinco elementos ligados a Costa da Morte y Bergantiños, entre los que se cuentan As Torres de Cillobre de A Laracha, declaradas BIC y cuyo plan director por casi 770.000 euros acaba de ser presentado, pero sin que aún haya surtido efectos en un inmueble. Datan del siglo XIV, y conservan "una única torre en estado ruinoso, sin tejado desde hace años; recientemente, se han abierto grietas en las paredes de la misma; el muro perimetral, se encuentra en muy mal estado pudiendo observarse algunas partes en estado de ruina total". En Zas quedan los restos del Pazo A Rectoral, un BIC del siglo XVIII "en estado ruinoso: solo conserva los muros exteriores. Sin cubierta y vaciado su interior". Respecto a la Casa Reitoral de Corcoesto, de Cabana, presenta derrumbes, al igual que la Casa Renacentista A Vacariza, Dumbría, en un estado general "de ruina progresiva: sillares desprendidos, falta del tejado e invasión de la maleza. Interior lleno de escombros" tras 500 años de historia. Por último, está la Torre da Penela, del siglo XVII, emplazada en en Cabana de Bergantiños y también BIC, cuyo exterior "permanece en pie, pero en el interior se han desplomado la práctica totalidad de los pisos".

Desde Apatrigal

El presidente de la Asociación para a defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal), y miembro de Hispania Nostra, el arquitecto Carlos Henrique Fernández Coto, lo tiene claro: "Calquer ben que non se usa ou no que non se vive, vense abaixo", apunta tras repasar la lista de los diecisiete que están en peligro de desaparecer en el entorno compostelano.

Reconoce que "case todo o patrimonio é eclesiástico ou conformado por pazos", consciente de que la Iglesia, por un lado, no cuenta con fondos para poner en valor todos los inmuebles que atesora, pero tampoco los propietarios de las históricas casonas. Al hilo, recordaba como una familia dueña de una histórica casona le confirmaba que constituyen "auténticas herdanzas envelenadas", ya que "precisaban uns 3.000 euros ao mes para mantelo; soamente os que acadan un uso distinto, como o hostaleiro ou para museos, son os que adoitan aguantar".

Por ello, aboga por buscarle una segunda vida a los elementos materiales se reutilicen, bien por parte de las administraciones como por fundaciones o colectivos de este tipo, "que ben poden usalos" como dependencias públicas o bibliotecas, por poner solo un par de ejemplos. En cuanto a la ansiada catalogación como Ben de Interese Cultural, (BIC), Coto recuerda que "tan so garante que teña protección, pero non que vaian a reparar este elemento, algo que unicamente funciona co patrimonio inmaterial". Y también valora la aprobación de los planes directores para su adecuación, "pero os elementos non se poden sacar da lista roxa ata que se comprobe realmente que se actuou para reparalos, e están en bo estado", algo que acometen los propios técnicos de Hispania Nostra.