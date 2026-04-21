Comer como Eva Longoria por 12 euros: reabre el furancho junto al Camino de Santiago que enamoró a la actriz de Hollywood

Cuando uno se imagina la comida de un artista de Hollywood, piensa en platos tan lujosos como el caviar y el champán. Nunca suelen pasar por la mente opciones como la empanada de maíz y las cuncas de vino, aunque eso sea, en ocasiones, justo lo que escogen los protagonistas del Paseo de la Fama.

Así ocurrió en el caso de Eva Longoria, que ha convertido un establecimiento familiar de Mos (Pontevedra) en una de las mecas gastronómicas junto al Camino. El Furancho A Zapateira, a una hora en coche de Santiago, mantiene la fama que le otorgó en su día la visita de la actriz y ofrece la oportunidad de comer como un auténtico famoso por un precio rara vez tan asequible: aproximadamente 12 euros por cabeza.

El Furancho A Zapateira, el "legado" de 30 años que cautivó a Eva Longoria

Tal y como se describe el propio negocio, el Furancho A Zapateira es una casa de comidas que continúa "con un legado desde 1990". Concretamente, el de Manuel Bouzón, el abuelo de los actuales propietarios, que abrió hace más de 30 años este establecimiento típico gallego nacido para vender los excedentes de vino casero.

Ni Bouzón ni ninguno de sus descendientes se imaginaba entonces que un día Hollywood llamaría a su puerta. Pero lo hizo como parte de la grabación del documental de la CNN Eva Longoria: Searching for Spain, un programa que la llevó a explorar la gastronomía de distintas zonas de España, incluida Galicia, donde pasó por zonas como el Mercado de Abastos y descubrió los alrededores del Camino.

Con la llegada de la primavera, el furancho ha vuelto a abrir sus puertas hace apenas unos días, permitiendo que cualquiera pueda probar alguna de las delicatessen que degustó lo actriz. Como suele ocurrir en los furanchos, las opciones no son infinitas, pero sí variadas: desde tortilla hasta chorizo, membrillo con queso, su famosa empanada de chocos y sus huevos con paz de maíz, considerada por muchos como un auténtico delirio para los sentidos.

Es, de hecho, uno de los platos del negocio de Mos que destaca la Guía Furanchín (@guia_furanchin), una cuenta especializada en este tipo de locales que anunciaba recientemente la reapertura del furancho. "Vuelve un año más y sigue siendo de esos que nunca fallan. Es uno de los furanchos más cercanos al Camino de Santiago y eso lo convierte en parada casi obligatoria", aseguraron en sus redes sociales, en las que mostraron algunos de los platos que les sirvieron.

Como puntos fuertes, la guía resaltó la abundancia de las raciones y, por supuesto, la bebida que no puede faltar en carta en estos 'bares': el vino. "El blanco es espectacular, superafrutado, y el tinto no se queda atrás. Este año, además, han renovado y ampliado la zona interior", explicaron en el post.

Un furancho tradicional pensado para todos

Para la temporada de 2026, la familia de Bouzón ha querido preparar aún más su establecimiento y hacerlo más cómodo para los visitantes. Así, ha sumado "sorpresitas con zonas nuevas interiores, zona de juegos para los niños" y el clásico "buen ambiente" del que siempre hablan los usuarios.

El exterior también es muy amplio y cuenta con una gran zona de aparcamiento. Asimismo, es apto para personas con movilidad reducida y pet-friendly, lo que permite acercarse a disfrutar de la gastronomía del local sin tener que dejar a las mascotas en casa.

Los días para hacerlo, eso sí, son limitados, ya que solo abren de jueves a sábado desde las 19.30 horas hasta la medianoche. La buena noticia es que admiten reservas, algo que no suele suceder en los furanchos, por lo que, si se planea con la requerida previsión, es posible acudir con la seguridad de que se podrá llenar el estómago con recetas caseras y el mismo vino con el que brindó Eva Longoria.

La actriz no ha sido la única personalidad pública que se ha dejado caer en los últimos tiempos por un furancho para descubrir estos negocios tan típicos de la gastronomía gallega. En Poio, a 50 minutos de Santiago, la princesa Leonor también quiso conocerlos durante su estancia en la Escuela Naval de Marín, eligiendo el furancho A de Caballero para su aventura culinaria.