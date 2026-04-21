De Arzúa a 'La Isla de las tentaciones': esta es la nueva pareja que se une al popular 'reality' de Mediaset

'La isla de las tentaciones 10' vivió este lunes uno de sus programas más sorprendentes y extraños de su historia con la expulsión de Nerea y José del programa. No fue el público ni una hoguera clásica lo que resolvió su salida, sino los propios solteros y solteras del programa, convocados por Sandra Barneda en una inédita “audiencia de las sombras” como castigo por los continuos incumplimientos de las normas por parte de las parejas.

La mecánica dejó a varias parejas en peligro, pero la más señalada fue la de Nerea y José. Ella fue la concursante con más votos dentro de esa sanción y ambos acabaron convertidos en la primera pareja expulsada de esta edición.

Tras conocerse la expulsión de la pareja, Telecinco ya ha anunciado cuando y quienes tomarán el relevo de José y Nerea y se sumarán a los demás participantes de la actual edición del programa.

Galicia se suma a la Isla

Así, la nueva pareja está formada por el arzuano Lucas Mera de 29 años y su pareja Yuli Cagna (Argentina) de 33 años y harán su desembarco en la isla en el programa de este martes 21 de abril, tal y como compartió el programa en sus avances.

Ambos son creadores de contenido, ella con más de un millón de seguidores en Instagram y tres en TikTok; y él con casi 20 mil en Instagram y más de 10 mil en TikTok.

"Un flechazo muy loco"

La pareja se conoció el año pasado y, tal y como lo definen fue un "flechazo": a las seis horas de conocerse él se tatuó su inicial en la muñeca y a las 12 horas le compró un anillo de compromiso.

"Fue como una película de Disney, muy loco, muy intenso... En 6 horas nos tatuamos y me asusté un poco porque me pidió matrimonio, me dio un anillo y pensé, este chico está loco... Me fui, me fue a buscar hasta Valencia, luego se vino a Chile", explica Yuli acerca de los inicios de su relación.

Lucas Mera y Yuli Cagna, los nuevos concursantes de 'La isla de las tentaciones 10' / Cedida

Pasado televisivo

Sin embargo, a pesar de ser un amor a primera vista, Yuli no tuvo claro en un primer momento que fuera buena idea iniciar un romance en ese momento y poco después se presentaron juntos a 'El loco amor', el dating show de Mediaset presentado por Oriana Marzoli y Sebastián Gallego.

Precisamente en 'El loco amor' fue donde su relación dio un gran giro. Lucas Mera acudió inicialmente al formato con la intención de conquistar a otra persona tras las dudas de Yuli de iniciar una nueva relación.

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Sin embargo, todo cambió en el transcurso del programa, cuando la propia Yuli apareció en el plató para confesar que quería iniciar un noviazgo con él. Tras ello, ambos abandonaron inmediatamente el programa y comenzaron una historia de pareja que ahora los lleva a 'La isla de las tentaciones' a poner a prueba su amor.