PATRIMONIO
O Brandomil romano seduce aos alumnos de Historia da Universidade de Santiago
O xacemento de Zas consolídase como un referente da arqueoloxía galega
A Fundación Brandomil recibiu un grupo de 90 alumnos do Grao en Historia da Universidade de Santiago de Compostela, acompañados por parte do profesorado encabezado polo doutor Miguel Carrero Pazos.
Guiados polo arqueólogo director das escavacións dende o ano 2019, Lino Gorgoso, e o secretario da Fundación Brandomil, Enrique Eduardo Iglesias, visitaron o entorno do Camiño Real, a Ponte Vella e o xacemento romano de Pedra do Altar, facendo un percorrido pola localidade e os restos que agocha.
Gorgoso presentoulles os resultados acadados no ano 2025, durante o cal executouse un proxecto de prospección non invasiva no terreo mediante xeorradar, gradiómetro e dron LIDAR Multiespectral, en colaboración co Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), localizándose multitude de restos soterrados.
Xacemento punteiro
"A combinación desta tecnoloxía de última xeración, complementa ás propias escavacións e as análises de radiocarbono e de sedimentos fan de Brandomil un xacemento punteiro a nivel peninsular", subliñan dende a Fundación.
A recepción ós visitantes comezou na nova Oficina de Información Cultural-Turística Brandomil. Porta romana da Costa da Morte, ubicada na área de lecer da Ponte Vella, onde están expostas tamén reproducións de pezas e imaxes aéreas do espazo arqueolóxico, a modo de introdución para coñecer a vista de paxaro a distribución dos catro elementos que conforman o xacemento: o Camiño Real, a Ponte, a muralla do Castro e as domus romanas de Pedra do Altar.
Logo de coñecer o recentemente escavado Camiño Real de Santiago a Muxía, que se superpón a unha vía romana, a visita guiada continuou pola Ponte Vella (do século XVI, con base romana) antes de bordear o Castro polo foso.
Os participantes detivéronse no pobo de Brandomil, onde as alumnos coñeceron a riqueza de restos romanos que existen en moitas das casas: basas de columnas no muro da igrexa parroquial, pías e outras basas nos hórreos e, como non, o coñecido miliario romano de Brandomil.
Accederon ao xacemento de Pedra do Altar pola vía romana de case dous mil anos, e alí coñeceron as distintas partes que conforman a Domus Romana 1 que está descuberta parcialmente. Culina, vestibulum, atrium, tablinum, impluvium, fauces, tabernae… foron os nomes que ouviron das distintas estancias que conforman a casa señorial do século I e que é totalmente visitable.
Os resultados das escavacións do ano 2025 fican soterrados preventivamente, pero as estruturas localizadas a finais do pasado ano na finca Agro de Pedra do Altar serán as seguintes en quedar á vista.
Frontón funerario
A expedición rematou a visita no punto de partida onde recolleron trípticos do xacemento, destacando a curiosidade entre o alumnado acerca da reprodución dun frontón funerario que aparecera en Brandomil, único na Comunidade Autónoma, e que na actualidade está en paradoiro descoñecido.
"Con esta réplica de polistireno inténtase dar coñecemento deste importante obxecto arqueolóxico para que a súa divulgación poda darnos algún día resposta do seu emprazamento actual", subliña Enrique Iglesias.
O secretario da Fundación asegura que foi "unha xornada inesquecible e da que se espera saian novas vocacións para os futuros arqueólogos de Galicia".
Subliña ademais que Brandomil "consolídase como un auténtico referente da arqueoloxía galega, non só pola magnitude do xacemento, senón tamén pola actividade investigadora, publicacións e pola aplicación das máis novidosas técnicas auxiliares da arqueoloxía".
- Renfe suspende nueve trenes en Santiago este lunes por falta de maquinistas
- La Xunta anuncia una nueva oferta de empleo público con más de 800 plazas de libre acceso
- El retraso del cuartel de As Cancelas se agrava cuatro meses después del primer incumplimiento
- Parece un cuento de hadas y está a 1 hora de Santiago: el bosque gallego con casas de gnomos y un tipi indio para pasar la noche
- Un centenar de personas recorren la ruta que seguirán los tráileres para evitar el transporte y procesado de inertes en Teo
- Los vuelos 'vip' que traen material oncológico de Barcelona a Santiago y vuelven con pasajeros por 200 euros
- Las entradas de O Son do Camiño no vuelan tan rápido como hace un año
- Muere Pancho Mallón Tuñas, histórico hostelero y alma del Mesón Terra a Nosa de Santiago