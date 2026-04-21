O Pino reordena el tráfico en O Pedrouzo por las obras de humanización de las calles Forcarei y Os Mollados

El núcleo urbano de Pedrouzo, en O Pino, ha comenzado las obras de humanización de las calles Forcarei y Os Mollados. Se trata de una actuación estratégica tanto para el municipio como para el Camino de Santiago, que ha obligado a reorganizar de forma inmediata el tráfico con el fin de garantizar la seguridad de los peatones y facilitar el trabajo de la maquinaria mientras se desarrollan los trabajos.

Así, el Concello de O Pino activará desde este miércoles un plan especial de tráfico que afectará de manera directa a la circulación en la zona. Las calles Os Mollados y Forcarei quedarán cerradas al tráfico general, de modo que solo podrán acceder los residentes para entrar en sus garajes, así como los vehículos de servicio encargados de las labores de carga y descarga en los comercios y establecimientos hosteleros del entorno. También se permitirá el acceso a la escuela infantil A Galiña Azul para dejar y recoger a los niños.

Además, la rúa do Concello cambiará de sentido para facilitar la entrada de vehículos al centro urbano desde la autovía. Hasta ahora, la circulación discurría desde la N-547 hacia el colegio, pero a partir del 21 de abril, los coches podrán circular en sentido contrario, es decir, desde el CPI Camiño de Santiago hacia la Plaza del Concello y la carretera N-547. El acceso al CPI Camiño de Santiago podrá realizarse tanto desde la autovía como desde San Antón y Vilaboa-Lameiro.

La Administración local ha precisado que, una vez finalicen las obras, la circulación en estas calles volverá a su estado habitual. Mientras tanto, solicita a la vecindad y a los usuarios de la vía la máxima precaución y atención a la nueva señalización instalada.

Mas de medio millón de euros de presupuesto

El proyecto cuenta con un presupuesto de 532.250 euros, financiado en un 70 % por la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas a través del Plan Hurbe y en un 30 % por el Concello do Pino. La intervención permitirá eliminar barreras arquitectónicas, mejorar los servicios municipales y acondicionar estéticamente una zona con un elevado tránsito, tanto de vecinos como de peregrinos.