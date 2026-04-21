El pabellón da Bandeira abre sus puertas en Silleda tras su remodelación integral

La comunidad educativa de Silleda está de celebración después de que el pabellón municipal de deportes da Bandeira abriese este martes sus puertas una vez finalizada su remodelación integral. En la inauguración de la infraestructura estuvieron presentes los 110 alumnos y alumnas del CEIP Ramón de Valenzuela, centro que utiliza a diario estas instalaciones municipales.

En el acto participaron la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández, y el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, entidad que financió esta actuación a través del II Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. Las obras fueron ejecutadas por la empresa Urbanismo Técnico Sostible, con una inversión de 111.199 euros.

Durante su intervención, la regidora puso en valor la importancia de esta actuación en un espacio muy utilizado tanto en el ámbito escolar como deportivo. Recordó que el pabellón "es mucho más que una instalación municipal", ya que constituye un lugar de encuentro, aprendizaje y convivencia en el que a diario se desarrollan clases, entrenamientos y actividades de diferentes disciplinas.

Un centro "más cómodo y moderno"

Paula Fernández también destacó que esta reforma permite contar ahora con "un recinto más cómodo, moderno y mejor preparado para el presente y el futuro", al tiempo que agradeció a la Diputación de Pontevedra su apoyo para hacer posible esta inversión.

La líder del Concello de Silleda avanzó además que en los próximos días comenzarán también las obras de remodelación de la piscina municipal da Bandeira, situada junto al pabellón.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Luis López, subrayó los beneficios del deporte, especialmente entre los más jóvenes, y felicitó al Concello de Silleda por su apuesta continua por la mejora de las instalaciones municipales. López quiso destacar también el potencial deportivo del municipio, señalando que, pese a ser un ayuntamiento pequeño en población, Silleda sobresale por la calidad y por los éxitos de sus deportistas en muy distintas disciplinas, convirtiéndose en un referente en este ámbito.

Nueva cancha deportiva

La remodelación integral del pabellón permitió renovar por completo la cancha deportiva, con la instalación de un nuevo pavimento vinílico antideslizante y polivalente, así como mejorar la iluminación, el mobiliario, las gradas y distintos elementos del recinto. Además, los antiguos vestuarios en desuso se transformaron en una nueva sala polivalente destinada a la realización de otras actividades.