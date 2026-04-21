La piscina natural tallada en roca que se esconde a 1 hora de Santiago: "Es naturaleza y leyenda en estado puro"

Muchos de los rincones más hermosos de Galicia exigen un ojo atento y algo de perseverancia para ser encontrados. Es el caso de uno de los estanques más mágicos de la comunidad, una piscina natural excavada en piedra a una hora de Santiago, cuyos escasos visitantes pueden disfrutar de un spa gratuito rodeado de naturaleza salvaje.

En él, el hilo musical no es otro que el fluir del río, que cae en forma de cascada como un masaje sobre los hombros. Se le conoce como A Poza da Moura, pero es bastante más que una charca: es un remanso de agua cristalina envuelta en una leyenda de amor trágico y situada sobre un balcón natural con vistas a la ría de Vigo.

Así es la Poza da Moura, el 'spa' natural más misterioso de Galicia

A Poza da Moura es un enclave de granito situado en Domaio (Moaña, Pontevedra). Allí, el río Muíños forma un salto de agua que se precipita sobre un delicado estanque enmarcado en un bosque de eucaliptos y acacias.

La frialdad de sus aguas resulta perfecta para darse un baño aprovechando la llegada del buen tiempo e invita a tratar de escuchar, si se logra, los lamentos de la moura que le otorga el nombre. Según cuenta la leyenda, se trata de la hija de un moro que llegó hace años a Domaio, donde estableció una relación con un labrador al que su padre, que estaba en contra, acabó dando muerte.

Asolada por la pena, la muchacha se sumergió en las aguas del pequeño lago en el que la pareja solía encontrarse y en el que dicen que aún aparece en las noches de San Juan peinándose la larga melena. No es difícil imaginarla sentada con su peine de oro sobre alguna de las piedras que emergen del lago, que ahora los senderistas aprovechan para refrescarse.

Aunque el estanque sigue siendo el mayor reclamo, los excursionistas también acuden atraídos por las vistas panorámicas de sus inmediaciones. Subiendo por la pasarela de madera que corona la poza, se llega a una explanada perfecta desde la que gozar, en todo su esplendor, del Puente de Rande y de la ría de Vigo, pero también hay estampas que merecen la pena si uno se anima a caminar hacia los molinos de agua que se encuentran en los alrededores.

Si se asciende en dirección contraria al curso del agua, se llega a otros pequeños embalses, aunque ninguno tan tocado por el mito como el hogar de la moura. Quienes visitan este enclave lo definen como "naturaleza y leyenda en estado puro", tal y como indica la cuenta de escapadas y naturaleza @vigoenfamilia_,que compartió su experiencia en Domaio en redes sociales.

Desde el perfil, recomiendan la visita a cualquiera que busque "ese toque de Galicia máxica", tanto por sus vistas "inolvidables" como por "el misterio que envuelve este lugar". Además, resulta especialmente adecuado "para los amantes del senderismo", ya que la ruta hasta la poza es "corta" y "sencilla".

Cómo llegar fácilmente a la Poza da Moura

Para llegar a este estanque oculto en el bosque gallego conviene estar muy pendiente de las indicaciones. La forma más fácil es acercarse en coche por la Autovía do Morrazo (la AG-46) y desviarse en dirección Domaio siguiendo las señales hacia San Lourenzo.

Avanzando por la carretera aparecerá el cartel de Poza da Moura, que lleva hasta la entrada de la Urbanización Golf Domaio. Se puede dejar el coche en el borde de la carretera -no en el interior del complejo- y continuar a pie por la Ruta dos Muíños, un paseo de baja dificultad que conduce a este lugar encantado en el que los santiagueses pueden desconectar del día a día.