El PP de Ames llevará a pleno la construcción de una senda peatonal entre Villaverde y Balindo
Esta iniciativa busca "mellorar a seguridade viaria e favorecer a mobilidade" en un tramo de la AC-453, además de "dar resposta a unha demanda da veciñanza da zona"
El PP de Ames ha estado reuniéndose estos días con los vecinos del ámbito rural del municipio para conocer sus principales problemas y así poder trasladarlos al pleno municipal. El último de los encuentros tuvo lugar en la parroquia de Piñeiro, cuyos residentes informaron a los populares sobre la situación de uno de los tramos de la carretera general AC-453, que comunica las aldeas de Villaverde y Balindo, donde no existe una infraestructura específica que "garanta un tránsito peonil seguro, obrigando a facer os desprazamentos pola propia calzada, co conseguinte risco", aseguran.
Así, el grupo popular afirma que la ejecución de una senda peatonal en este tramo de la vía "permitiría mellorar a seguridade viaria e favorecer a mobilidade, ademais de dar resposta a unha demanda da veciñanza da zona", por lo que trasladarán una iniciativa al pleno municipal en busca de instar a la Xunta de Galicia a estudiar e impulsar la construcción de una obra que facilite el desplazamiento a pie entre las aldeas.
Además, solicitarán que esta actuación "sexa incluída na planificación de melloras da rede viaria autonómica, en continuidade coas intervencións xa realizadas nesta mesma estrada", así como dar traslado del presente acuerdo a la Consellería competente en materia de infraestruturas e mobilidade.
En este contexto, el PP de Ames considera oportuno poner en valor el trabajo que la Xunta de Galicia viene desarrollando en los últimos tiempos "en materia de conservación e mellora das estradas autonómicas que afectan ao concello de Ames e á súa contorna".
Próxima reunión el 28 de abrl en Bugallido
Después de las visitas realizadas a Lens, Transmonte, Biduido, Tapia y Piñeiro, los populares tienen programa su próxima cita para el 28 de abril en la casa agraria de Bugallido, y en el mes de mayo llegará el turno de Ortoño.
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