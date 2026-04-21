El PSdeG exige a la Xunta un informe técnico exhaustivo sobre la planta de residuos inertes de Cacheiras y paralizar su tramitación

El Grupo Parlamentario Socialista de Galicia llevará al Parlamento una iniciativa para exigir a la Xunta la elaboración de un informe técnico exhaustivo e independiente sobre el proyecto de instalación de una planta de residuos de construcción en Cacheiras (Teo), así como la paralización inmediata de su tramitación administrativa hasta disponer de esa evaluación.

La propuesta socialista llega después de la movilización vecinal celebrada este sábado en la zona, en la que participó cerca de un centenar de vecinos y que contó con representación del PSdeG. Un acto de protesta que, según señala la formación, refleja la inquietud existente en torno al impacto ambiental, territorial y sanitario que tendría la infraestructura, así como las dudas sobre su encaje en un modelo de desarrollo sostenible para el territorio.

Los socialistas consideran que la Xunta debe implicarse de forma directa en el análisis de un proyecto de estas características. En este sentido, defienden que la Administración autonómica debe “asumir un papel activo e garantir que calquera proxecto deste tipo conte con todas as garantías técnicas, ambientais e de participación pública”, evitando, añaden, que se tramiten iniciativas que puedan generar conflicto social sin una revisión previa completa e independiente.

Según explica el diputado Aitor Bouza, la iniciativa registrada plantea que sean los servicios técnicos de la Xunta los que elaboren un informe propio en el que se analicen los posibles efectos del proyecto, el cumplimiento de la normativa vigente y su adecuación a los criterios de sostenibilidad. Mientras no exista esa evaluación, el PSdeG reclama que no se produzca ningún avance administrativo ni autorización vinculada a la planta.

Dialogar con los afectados

Al igual que hizo días atrás el BNG, los socialistas gallegos apuestan por abrir un proceso de diálogo con los vecinos y con las entidades sociales de la zona para estudiar alternativas y garantizar que las decisiones relacionadas con la gestión de residuos cuenten con el mayor consenso social posible. Al tiempo, pide que todo ese proceso se rija por participación, transparencia y sostenibilidad.