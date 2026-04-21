El alcalde de Ames reitera la importancia del contacto directo con los vecinos y programa once encuentros por las parroquias

El Gobierno socialista de Ames se une a la vorágine de reuniones de munícipes y vecinos por toda la comarca previas a las elecciones municipales de un año. Y las del regidor Blas García seguirán, tras las de 2025, el martes 21 de abril a las 20.00 horas, en la Escola unitaria de Covas, con una nueva edición de los Encontros co Alcalde, para informar, resolver dudas y recoger demandas vecinales.

Ese mismo día tendrá lugar la primera toma de contacto, acompañado de su equipo, y la siguiente será el martes 28 de abril a las 20.00 horas en el local social de Lens. En mayo habrá seis encuentros, siempre en los correspondientes locales sociales, y a las 20.00 horas: el día 6, en Augapesada; el 7, Trasmonte; día 12 en Tapia (pero a las 21.00 horas); 19 (A Ameixenda); en la jornada del 26, en Biduído; y el 27, en Agrón. Ya en junio llegarán tres más, también a las 20.00 horas: el día 2, en el local social de Piñeiro; el 4, en el de Ortoño-A Tarroeira; y 16, en Bugallido.

De primera mano

El alcalde destaca que “facemos estes encontros todos os anos porque para nós é fundamental manter, ao longo dos catro anos, un contacto directo coa veciñanza. Queremos escoitar de primeira man cales son as súas necesidades, así como coñecer tanto as cousas positivas como aquelas que se poden mellorar”, y añade que “de maneira paralela, realizamos mensualmente un programa en Ames Radio para dar resposta ás preguntas da cidadanía e, por suposto, dende o primeiro día de mandato, o meu despacho está aberto a calquera persoa que o precise. Así é como entendo a política municipal”.