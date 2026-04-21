Boqueixón continúa la mejora y extensión del saneamiento en ocho aldeas con obras en Xiadás y pequeñas depuradoras
El alcalde Ovidio Rodeiro Tato que se dedicarán 400.000 euros a la ampliación y mejora del alcantarillado municipal
Las obras en Zaramacedo continúan a buen ritmo, y dotarán a Ardilleiro, Eirexe y Lamas con pequeñas EDAR
El Concello de Boqueixón acaba de poner en marcha las obras de mejora y ampliación de la red de saneamiento municipal en el núcleo de Xiadás (Gastrar), donde se pretende instalar una nueva canalización de 313 metros de tubería y ejecutar 8 pozos de registro y 11 arquetas para conexiones. Unos trabajos que han comenzado con la excavación de la zanja necesaria para el soterramiento de las canalizaciones.
Además, el proyecto incluye la construcción de una pequeña estación depuradora compuesta por una arqueta con reja de desbaste, fosa con decantador-digestor y filtro biológico, arqueta de inspección y toma de muestras y un pozo filtrante con relleno de grava a su alrededor. Una instalación apta para depurar una carga contaminante correspondiente a 25 habitantes.
Continuidad
El alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro Tato, explica que “continuamos ampliando e mellorando a nosa rede municipal de saneamento. Por unha banda temos que dicir que as obras da aldea de Zaramacedo, na parroquia de Lamas, avanzan a moi bo ritmo e comezamos xa coas obras de saneamento na aldea de Xiadás, en Gastrar. E seguiremos ata completar os oito núcleos de poboación incluídos neste proxecto no que estamos a investir máis de 400.000 euros”.
Además de estas obras en Xiadás y Zaramacedo, está previsto prolongar en casi 400 metros la red de saneamiento en Ardilleiro Pequeno, con 13 pozos de registro, 8 arquetas y una pequeña depuradora con capacidad para dar servicio a 15 viviendas. En Eirexe y Agra se canalizarán otros 910 metros de tubería y se instalará una pequeña depuradora para dar servicio a 10 viviendas. Del mismo modo, se instalarán otros 285 metros de tubería en Frenza.
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