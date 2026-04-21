Visitas teatralizadas, actividades saludables o de gastronomía contribuyen a la promoción turística padronesa
Turismo divulga los recorridos Rosalía na Matanza, catas de productos locales y actividades en pro de la integración de inmigrantes
Las inscripciones para todo este programa estarán disponibles a través de la página web oficial www.padronturismo.gal/inscricions
El Departamento de Turismo del Ayuntamiento de Padrón acaba de presentar lo que califica como "ambicioso programa integral de promoción turística" para este año, con más de 50 acciones y actividades a lo largo de todo 2026, orientadas a la dinamización del territorio, la puesta en valor del patrimonio y la promoción de un turismo sostenible y responsable.
En pasado y futuro
Así, se incluyen algunas realizadas, como la presencia en ferias turísticas como Fitur en Madrid o Festur en Silleda, propuestas gastronómicas como fueron Sabores de Padrón, la Ruta da croqueta o las Xornadas da Lamprea, así como iniciativas culturales y divulgativas vinculadas al territorio (rutas por las pesqueiras, visitas al Xardín Botánico o actividades en las escuelas). El calendario se completará los próximos meses con múltiples propuestas, entre las que figuran visitas guiadas y teatralizadas —como Rosalía na Matanza (23 de abril y 23 de mayo), Cela, a visita guiada o Macías, tres camiños, tres destinos (el 13 y el 27 de junio)—, actividades de bienestar como Padrón Saudable, catas de productos locales, rutas pet friendly, iniciativas vinculadas al río Ulla o experiencias singulares como la recogida de las hierbas de San Juan.
El programa suma también acciones específicas de carácter social, como visitas dirigidas a personas inmigrantes para facilitar su integración y el conocimiento del territorio, así como actividades educativas a lo largo de todo el año en colaboración con los centros escolares.
Acceso
Las inscripciones para todas las actividades estarán disponibles a través de la página web oficial www.padronturismo.gal/inscricions, facilitando el acceso de la ciudadanía y de las personas visitantes a la programación.
Desde el departamento de Turismo destacan la importancia de la colaboración con el tejido empresarial local, apoyando y promocionando las iniciativas impulsadas por empresas del sector. Esta sinergia permite ofrecer experiencias más completas y auténticas, al tiempo que contribuye al desarrollo económico y a la creación de empleo en el municipio. Con este programa, Padrón reafirma su "aposta" por un turismo de calidad, sostenible y vinculado a la identidad del territorio, consolidando su posición como uno de los destinos de referencia en Galicia. Además, todas las acciones integran criterios de sostenibilidad, promoviendo buenas prácticas como la reducción de residuos, la movilidad sostenible y la sensibilización turística, alineadas con un modelo de desarrollo respetuoso con el medio.
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