COLABORACIÓN

A alianza que conecta universidade, práctica e impacto social en Carballo

A USC e Un Paso Máis estreitan lazos entre o mundo académico e o terreo profesional

Valentín Costa, esquerda, Jesús García-Álvarez e Eva Arán asinaron o convenio. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

A Agrupación Deportiva Un Paso Máis, de Carballo, e a Universidade de Santiago de Compostela (USC) unen os seus camiños para estreitar lazos entre o mundo académico e a realidade social.

A través dun convenio asinado coa Facultade de Ciencias da Educación, a entidade carballesa abrirá as súas portas para que o alumnado da USC poida realizar as súas prácticas académicas externas, tanto curriculares como extracurriculares, integrándose directamente no día a día da asociación.

Contacto con terreo profesional

O acordo concretouse nun encontro mantido entre Eva Arán Fernández e Valentín Costa Trillo, membros da directiva de Un Paso Máis, e o vicedecano de Prácticum, Jesús García-Álvarez. Arán e Costa serán os encargados de exercer como titores, guiando aos estudantes de Pedagoxía e Educación Social no seu contacto co terreo profesional.

"Este convenio supón unha verdadeira simbiose para ambas partes. Para Un Paso Máis, a chegada de estudantes universitarios non é só un reforzo loxístico, senón unha inxección de enerxía e coñecemento actualizado que permitirá enriquecer todas as súas actividades", afirma Valentín Costa.

Un laboratorio real

Os alumnos, engade, "atoparán na agrupación un laboratorio real onde a teoría das aulas cobra sentido, permitíndolles entender que a intervención social e pedagóxica require de empatía, adaptabilidade e unha formación práctica sólida que só se adquire fóra dos libros".

De cara ao vindeiro curso, a alianza trasladarase ás propias aulas da facultade. Membros da agrupación acudirán ao centro para presentar o seu proxecto e compartir a súa experiencia cos estudantes, buscando inspirar a aqueles que queiran orientar a súa carreira cara a proxectos con impacto social.

Camiñando xuntos

"Con esta iniciativa, a USC e Un Paso Máis demostran que a mellor forma de aprender é, precisamente, camiñando xuntos", conclúe Valentín Costa.

