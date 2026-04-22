¿Por qué O Milladoiro y Bertamiráns podrán asociarse ahora a la comunidad energética de Ames?

O Milladoiro y Bertamiráns podrán incorporarse a la comunidad energética Ames Solar gracias al cambio normativo que amplía de 2 a 5 kilómetros el radio máximo permitido entre los puntos de generación y consumo. Esta modificación abre la puerta a que casi todo el territorio municipal de Ames pueda participar en una iniciativa pensada para facilitar el autoconsumo compartido y extender el acceso a la energía renovable entre los vecinos. Cuando se ponga en marcha, los beneficiarios ahorrarán entre un 50% y un 70% en la factura de la electricidad, en función de la potencia que tengan instalada.

El Concello de Ames acaba de mantener una nueva reunión con la junta directiva de la Comunidade Enerxética Ames Solar y con sus socios para abordar el nuevo escenario derivado de la aprobación del Real Decreto-lei 7/2026, del 20 de marzo. A partir de este cambio, la mayor parte de los núcleos del municipio podrán entrar en el ámbito de la comunidad energética, incluidos precisamente los dos de mayor población.

El concejal de Xestión do Medio Natural, Javier Antelo, destaca la importancia de esta modificación para el desarrollo del proyecto en Ames: "É unha boa nova xa que case todo o territorio municipal poderá participar nesta iniciativa que facilita o autoconsumo compartido”.

Según explica, con este nuevo marco solo quedarían fuera del radio de cobertura seis aldeas de las parroquias de Piñeiro y Ameixenda, aunque el edil avanza que el Concello ya está trabajando en posibles alternativas para los núcleos que no quedarían incluidos en esta primera fase.

Objetivo: captar más socios

La reunión celebrada entre el Gobierno local y la comunidad energética sirvió también para fijar líneas de actuación comunes ante esta ampliación del perímetro. Una de las medidas principales será la reactivación de la campaña de captación, con nuevas charlas informativas dirigidas tanto a los vecinos como a las asociaciones de empresarios del entorno, con el objetivo de atraer a nuevos participantes.

En este sentido, Antelo confirma que el Concello quiere reforzar el trabajo divulgativo sobre el proyecto: “Trataremos de facer novas xuntanzas coa veciñanza para informar sobre a Comunidade Enerxética, para que as persoas interesadas se sumen á iniciativa”.

El Concello de Ames también licitará las cubiertas municipales viables para instalar paneles fotovoltaicos. En estos momentos, los espacios contemplados están situados en el edificio multiusos de Aldea Nova, en el cementerio municipal y en la ETAP de Lens. Al tiempo, se estudian nuevas ubicaciones para ampliar la capacidad de generación y aumentar así el número de personas beneficiarias.

La incorporación de Bertamiráns y O Milladoiro supone un salto importante para Ames Solar, ya que permite extender la iniciativa a buena parte de la población del municipio y mejora las posibilidades de consolidar un modelo energético de base local y colectiva.

El Concello recuerda además que a finales de 2025 se puso en marcha la página web Ames Enerxía, creada para ofrecer información y orientar a las personas interesadas en participar en la comunidad energética. A través de esta herramienta se busca facilitar el acceso a un proyecto que apuesta por un modelo de producción y consumo energético más participativo.

¿Qué son las comunidades energéticas?

Las comunidades energéticas son iniciativas para que la ciudadanía pueda producir, consumir, almacenar y compartir energía renovable, reduciendo la dependencia de las grandes compañías eléctricas. Junto al ahorro en la factura de la luz, este modelo persigue objetivos como el empoderamiento energético, la lucha contra la pobreza energética, la descarbonización, el impulso al empleo verde y el refuerzo de la economía local.