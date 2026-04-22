La Cámara de Comercio de Santiago lanza once cursos gratuitos para fomentar el emprendimiento

La Cámara de Comercio de Santiago de Compostela impulsa entre mayo y diciembre once actividades formativas dirigidas a personas inactivas, desempleadas o en mejora de empleo que cuenten con una idea o proyecto de negocio y necesiten apoyo en aspectos clave de la gestión empresarial, bien antes de constituirse como empresa, o bien durante su consolidación, mejorando así sus competencias emprendedoras y empresariales.

Dichas iniciativas están enmarcadas en los programas de España Emprende y Emprendedoras, cuyos objetivos consisten en potenciar el autoempleo y la actividad empresarial de nuestro país mediante la creación y consolidación de firmas, ofreciendo apoyo y asesoramiento a hombres y mujeres que deseen crear su propio negocio.

Todas las formaciones son gratuitas e incluyen una beca de ayuda para el transporte de tres euros al día. Serán impartidos de forma presencial en las instalaciones de la Cámara de Comercio compostelana, en la rúa República Checa 40, de 9.00 de la mañana a 14.00 de la tarde, y cabe destacar que cada alumno del programa Emprende solo podrá hacer uno de los once cursos impulsados, así como las alumnas del programa España Emprendedoras.

Cada participante que concluya con éxito alguna de las formaciones, cuyas duraciones van de 30 a 60 horas, recibirá un diploma acreditativo. A través de estas actuaciones se prevé formar a más de 200 participantes.

Itinerario formativo

El primer curso, que se impartirá del 5 al 12 de mayo, será de comercio electrónico y negocios online para el emprendimiento femenino. Del 13 al 29 de mayo tendrá lugar una formación sobre el uso de herramientas informáticas esenciales para crear, gestionar y consolidar proyectos emprendedores, mejorando su autonomía digital, empleabilidad y capacidad de autoempleo.

El tercero, sobre gestión de equipos de trabajo en el sector de la restauración para mujeres, se desarrollará del 22 al 30 de junio. Posteriormente, del 29 de junio al 6 de julio, los interesados podrán acudir a un curso sobre cómo aprovechar la Inteligencia Artificial para emprender en su negocio.

El quinto curso, dirigido únicamente a emprendedoras y que será impartido del 15 al 30 de septiembre, tendrá que ver con cómo mejorar las competencias en las tareas administrativas básicas para fomentar el autoempleo y la actividad empresarial. Del 23 al 30 del mismo mes se desarrollará otra formación sobre competencias financieras básicas para gestionar la economía personal y empresarial.

Ya en octubre, del día 5 al 21, la Cámara de Comercio enseñará a las emprendedoras los aspectos clave para montar una empresa en España. En la misma línea, del 13 al 28 de octubre, se desarrollará un curso de gestión empresarial para crear una empresa desde cero.

Del 2 al 10 de noviembre, las mujeres podrán gozar de una formación de utilización de las redes sociales para la gestión comercial y generar ventas. De seguido, del 10 al 17 del mismo mes, se volverá a impulsar un curso de gestión de equipos de trabajo en el sector de la restauración.

El último de los cursos, que comenzará el 18 de noviembre y finalizará el 3 de diciembre, está enmarcado en el programa España Emprendedoras y será sobre la aplicación de la Inteligencia Artificial en el entorno empresarial y la seguridad del negocio.

Inscripciones

Las personas interesadas pueden consultar el programa formativo y formalizar las inscripciones a través de la página web de la entidad www.camaracompostela.com. Igualmente, para más información, pueden enviar un correo electrónico a gestion@camaracompostela.org.