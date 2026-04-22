Presentaciones, charlas, coloquios y obradoiros sobre el cuidado de la piel en la Feira da Saúde de Ames

El Concello de Ames ha presentado la quinta edición de la Feira da Saúde e Benestar, que este ano girará en torno al cuidado de la piel. El evento tendrá lugar este sábado 25 de abril en la plaza da Maía de Bertamiráns, donde se desarrollarán dirante todo el día presentaciones, charlas, coloquios y obradoiros sobre cómo tratar este órgano y la salud en general.

Cartel informativo de la feria. / Cedida

En esta edición participarán un total de 13 asociaciones con sus stands para proporcionar información sobre su labor a todas aquellas personas que se acerquen a la feria. Además, el Concello contará con un puesto propio para dar visibilidad a las actividades que se organizan desde el departamento de Promoción da Saúde, como el plan municipal de salud mental, las andainas, los talleres de regulación emocional o el programa de cesación tabáquica.

En la presentación de la feria participaron la concejala de Promoción da Saúde, Susana Señorís, y la técnica municipal de Promoción da Saúde, Rosana Martínez. Señorís destacó que "este ano centrámonos no coidado da pel xa que é importante coidala durante todo o ano".

Clases de taichí y yoga

Por otro lado, la edila señaló que "ter unha boa saúde tamén implica ter unha alimentación saudable e facer exercicio físico. Debido a iso vanse impartir sesións de taichí e ioga, e ademais, na praza da Maía, en horario de mañá celébrase o mercado de produtos da horta e artesanía, polo que as persoas que acudan á feira tamén poderán complementar a súa visita acudindo a dito mercado e viceversa".

Además, dijo que "a parte máis importante desta feira é sempre darlle visibilidade ás asociacións que nos acompañan no día a día", por lo que esta es una manera "de sacar á rúa o traballo que fan diariamente en distintos ámbitos da saúde, para que a veciñanza o poida coñecer”.